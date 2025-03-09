Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa'dan otomotiv dünyasını sarsan karar: O araçların satışı yasaklanacak /09 Mart 2025 11:43

Avrupa'dan otomotiv dünyasını sarsan karar: O araçların satışı yasaklanacak

Avrupa Birliği (AB), otomotiv devlerinin itirazlarına kulak asmıyor, 2035’te içten yanmalı motorlu araçların satışı tamamen yasaklanacak.

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Avrupa Komisyonu’nun Ulaştırma Komiseri Apostolos Tsitsikostas, Brüksel’de yaptığı açıklamada, 2035 hedefinden şaşma olmayacağını net bir dille ortaya koydu. Tsitsikostas, erteleme tartışmalarını rafa kaldırarak, “Planımız sabit, takvim değişmeyecek” dedi.

2035'TE PAZARDAN SİLİNECEK
Sözcü'de yer alan habere göre komiser, emisyon kurallarının 2026’nın ikinci yarısında yeniden masaya yatırılacağını belirtse de içten yanmalı motorlu araçların 2035 itibarıyla Avrupa pazarından silineceğini yineledi. Bu adım, AB’nin karbon nötr hedefleri doğrultusunda atılan kritik bir hamle olarak görülüyor.

Otomobil üreticilerinin 2025 emisyon hedeflerini esnetme çağrılarına ise AB’den kısmi bir uzlaşma geldi. Üreticilere, talepler doğrultusunda 3 yıl ek süre tanınacağı açıklandı. Ayrıca, Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği’nin (ACEA) önerisi olan ‘borçlanma usulü’ emisyon sistemi de devreye alınacak. Bu modelle, firmalar emisyon hedeflerini aşmaları halinde bunu gelecek yıllara borç olarak kaydedebilecek.

1.8 MİLYAR EUROLUK YENİ FON
AB, bir yandan da Çinli rakiplerle rekabeti kızıştıran otomotiv sektörüne destek için kolları sıvadı. Komisyon, batarya üretimini artırmak amacıyla 1,8 milyar euroluk yeni bir fon paketini duyurdu. Bu yatırımla, Avrupa’daki batarya tesislerinin kapasitesi büyütülerek yerli üreticilerin eli güçlendirilecek.
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