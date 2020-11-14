Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa'dan sağduyulu ses: İslam ve göç tehdit değil /14 Kasım 2020 11:20

Avrupa'dan sağduyulu ses: İslam ve göç tehdit değil

Avrupa Birliği (AB) İçişleri Komiseri Ylva Johansson, "İslam Avrupa için tehdit değil." dedi.

SHABER3.COM

AB İçişleri Bakanları, Paris'teki Bataclan Tiyatrosu ile Stade de France'da düzenlenen ve 130 kişinin ölümüne yol açan saldırıların 5'inci yıl dönümünde terörle mücadele konusunda toplantı yaptı.

Toplantı sonrası Ylva Johansson, İsveç devlet resmi haber ajansı TT'ye açıklamalarda bulundu.

İslam ve göçün Avrupa için bir tehdit olmadığını aktaran Johansson, aşırı görüşlü fanatiklerle mücadele edilmesi gerektiğini anlattı.

Johansson, "İslam bir tehdit değil. Din bir tehdit değil. Teröristler tehdittir. İslamcı görünen aşırılar ve aşırı sağcılarla mücadele edilmesi gerekir. Göç de Avrupa için bir tehdit değildir" ifadelerini kullandı.

'İmamlara eğitim AB'nin yetkisinde değil'

Batı değerleri gereğince imamlara eğitim verilmesi fikrini de eleştiren Johansson, "Dini liderlere eğitim verilmesinin AB'nin yetkileri arasında olduğunu düşünmüyorum" değerlendirmesinde bulundu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avrupa'dan sağduyulu ses: İslam ve göç tehdit değil Sonraki Haber >>

Hastane tuvaletinde ölen korona hastasının görüntüsü İtalya'yı karıştırdı

Hastane tuvaletinde ölen korona hastasının görüntüsü İtalya'yı karıştırdı

Süt banyosu rezaletinden sonra şimdi de meyve suyu skandalı

Süt banyosu rezaletinden sonra şimdi de meyve suyu skandalı

Tayfun Filipinler'i vurdu

Tayfun Filipinler'i vurdu

Lastik tamircisi hayatını şokunu yaşadı

Lastik tamircisi hayatını şokunu yaşadı

Golf tarihine geçecek atış

Golf tarihine geçecek atış

Mahkumların kaçış anı kameralara yakalandı

Mahkumların kaçış anı kameralara yakalandı

Türkmenistan lideri törenle milli köpeğin heykelini diktirdi

Türkmenistan lideri törenle milli köpeğin heykelini diktirdi

Babacan: Bugünleri mumla ararız

Babacan: Bugünleri mumla ararız

O soruya öyle bir cevap verdi ki!

O soruya öyle bir cevap verdi ki!

Ermenistan'da halk Meclis ve hükümeti bastı, Paşinyan kayıp

Ermenistan'da halk Meclis ve hükümeti bastı, Paşinyan kayıp
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:11:56