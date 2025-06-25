Avrupa'dan Türkiye demokrasisine net çağrı: 'Güçler ayrılığı yeniden sağlanmalı'

Raportörler Türkiye ziyaretleri esnasında cezaevinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Osman Kavala ve HDP eski Eşbaşkanı Figen Yüksekdağ Şenoğlu’nu ziyaret etti. Raportörler, görüşmeleri kolaylaştıran Türkiye makamlarına teşekkür etti.





TR724'ün haberine göre ziyaretin ardından bu hafta paylaşılan açıklamada, Blencathra ve Schennach, “Türkiye’nin bir dönüm noktasına geldiği izlenimini” taşıdıklarını ve “hükümet için tehdit olarak görülen kişilere yönelik baskıdan derin endişe” duyduklarını belirtti.





Açıklamada, “önleyici tutuklamaların kötüye kullanılması, yargının siyasallaştırılması ve muhalefet partilerinin yönettiği belediyelerde demokratik olarak seçilmiş belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığı tarafından atanan yöneticilerle değiştirilmesi uygulamasına devam edilmesi bizi dehşete düşürmektedir.” denildi.





Raportörler, insan hakları ihlallerinden duydukları derin endişenin yanı sıra, hukukun üstünlüğünün bir bütün olarak tehdit altında olmasından da rahatsızlık duyduklarını vurguladı.





Açıklamada, “Bir demokraside, güçler ayrılığı esastır ve Türkiye’yi demokratik gerilemeden kaçınmaya ve yargının yürütmeden bağımsızlığını garanti altına alarak hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etmeye çağırıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.





Türkiye’nin Avrupa Konseyi’nin en eski üyelerinden olduğuna dikkat çekilirken, güçler ayrılığının yeniden sağlanması ve cumhurbaşkanlığı yetkilerinin azaltılması gibi önlemlerle Türkiye’nin demokratik gerilemeye karşı mücadele etmesi istendi.





Schennach ve Blencathra, “Türkiye yetkililerini demokratik değerlere, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygı göstermeye çağırıyoruz. Özellikle adil yargılanma hakkı ve ifade özgürlüğüne saygı gösterilmelidir.” dedi.





Eşraportörler, ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarının derhal uygulanmasını bir kez daha talep etti ve AİHM kararlarına uymanın hukuki bir yükümlülük olduğunu hatırlattı.





Son olarak, İmamoğlu ile aynı soruşturmada ve protestolar esnasında tutuklananların serbest bırakılması istenirken, barış sürecinde son dönemde yaşanan olumlu gelişmeleri not edildiğine vurgu yapıldı.



