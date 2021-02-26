Avrupa'dan Türkiye'ye kötü haber: Çin aşısı olana 'Schengen' vizesi yok

27 üye ülkenin liderleri, “Dijital Aşı Pasaportu” konusunda anlaşırken, bunu “AB tarafından kabul edilen, AB'den onay alan aşılar” (ein EU-weit akzeptiertes Zertifikat für Impfungen, Immunität und Negativ-Tests) koşuluna bağladı.





Buna göre “Dijital Aşı Pasaportu” bu yaz aylarına kadar hayatımıza girecek. İlk başlarda, aşı pasaportuyla birlikte, uluslararası alanda tanınan “Bağışıklık kazanmıştır” raporu veya “Negatif PCR testi” de geçerli olacak.





ÇİN AŞISINA ONAY YOK





Türkiye'nin getirdiği ve kullanılan Çin’in geliştirdiği corona virüsü aşısı şse AB'den onay almadı. Çin'de aşıyı geliştirenler henüz AB onayı için başvurmadı bile. Ruslar ise kendi aşıları için AB onay kurumu olan EMA'ya başvurdu.





Dijital Aşı Pasaportu'nu henüz almamış olanlar, bu iki koşuldan birini yerine getirerek, AB'ye girebilecek. Ancak bir süre sonra, bunların yerine tamamen Dijital Aşı Pasaportu'nun alması bekleniyor.



