Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa'dan vize savunması: Retler dünya ortalamasının altında /02 Haziran 2023 09:57

Avrupa'dan vize savunması: Retler dünya ortalamasının altında

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı: Türk vatandaşlarına vize verilmemesi gibi bir politika yok, retler dünya ortalamasının altında

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Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Türkiye ile AB arasında son dönemde artarak süren vize krizine ilişkin, "Problemi çözmek için elimizden geleni yapıyoruz ancak öncelikle şu çok iyi bilinmeli: Avrupa Birliği’nin Türk vatandaşlarına vize verilmesini engellemek gibi bir politikası yok. Türkiye’nin reddedilme oranı dünya standartları ortalamasının altında" dedi. 

Hürriyet yazarı Hande Fırat, vize krizine ilişkin Meyer-Landrut ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı.

Meyer-Landrut, Türkiye'nin reddedilme oranının, dünya ortalamasının altında olduğunu söyledi. 

Fırat'ın aktardığına göre; Meyer-Landrut, şunları kaydetti:

“Bakın problemi çözmek için elimizden geleni yapıyoruz ancak öncelikle şu çok iyi bilinmeli: Avrupa Birliği’nin Türk vatandaşlarına vize verilmesini engellemek gibi bir politikası yok.

Bu yönde AB tarafından üretilen bir siyaset ya da alınmış karar da yok.

2022 için elimizde istatistikler var.

2022 yılı boyunca en fazla Schengen vizesi başvurusu yapan ülke Türkiye. Hatta 2021 yılından daha fazla.

Reddedilme oranlarına baktığımızda Türkiye’nin reddedilme oranı dünya standartları ortalamasının altında.

Önceki yıllara göre Türkiye’nin reddedilme oranlarının düştüğünü görüyoruz. 2021 yılına göre reddedilme oranı 2022’de yüzde 15 oranında düşmüş.

Uzun süreli ve çok girişli vizeler konusunda ise Türk vatandaşlarına verilen bu tür vizeler de dünya ortalamasının üzerinde.

Vize başvurusuyla, vizenin verilmesi arasındaki süre bazen uzayabiliyor.

Bu süreyi azaltmak için tüm ülke konsoloslukları ellerinden geleni yapıyorlar. Sorunu çözmeye çalışıyorlar.

Herkesin kişisel başvurusuna göre eksikliklerden kaynaklanan birtakım reddedilmeler olabiliyor.”
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