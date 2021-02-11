Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa'dan yeni destek: Bu kez 700 milyar euro /11 Şubat 2021 10:08

Avrupa'dan yeni destek: Bu kez 700 milyar euro

Avrupalı Parlamenterler "Direnç ve İyileşme Planı" olarak adlandırılan 700 milyar euroluk salgın ile mücadele bütçesini onayladı.

SHABER3.COM

Üye devletlerin koronavirüs krizinin ekonomik etkilerinin üstesinden gelmek için üzerinde anlaşmış oldukları bu bütçe kredi ve hibeler yoluyla birlik içerisinde dağıtılacak.

300 milyar euroluk kısmı ülkelerdeki yatırım ve reformlara ayrılıyor. Fondan yararlanmak isteyen ülkelerin 30 Nisan'a kadar harcama planlarını Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'na iletmesi gerekli. 

Akabined Komisyon ve AB üyeleri birlikte her planı ayrı ayrı onaylayacak.

Sunulacak olan ulusal planların yüzde 37'sinin iklim hedefleri doğrultusunda olması ve yüzde 20'sinin de dijitalleşme hedeflerini gözetmesi gerekiyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avrupa'dan yeni destek: Bu kez 700 milyar euro Sonraki Haber >>

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük binasından gelen kişiyle öğrencilerin o diyaloğu

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük binasından gelen kişiyle öğrencilerin o diyaloğu

Fark ilk defa bu kadar fazla

Fark ilk defa bu kadar fazla

Mahkemede filtre kazası: Avukat kedi olarak katıldı

Mahkemede filtre kazası: Avukat kedi olarak katıldı

Kamyonun freni patlayınca

Kamyonun freni patlayınca

'Terörist ilan edilmekten artık çok yoruldum'

'Terörist ilan edilmekten artık çok yoruldum'

Selçuk Tepeli'den Mahir Ünal'a gündem olan tepki

Selçuk Tepeli'den Mahir Ünal'a gündem olan tepki

Bu köprüden geçmek cesaret ister

Bu köprüden geçmek cesaret ister

İlginç tekne kazası

İlginç tekne kazası

TRT’den vatandaşa tüyo: Çöpten nasıl yemek yenilir!

TRT’den vatandaşa tüyo: Çöpten nasıl yemek yenilir!

Timsahın köpek balığını yediği anlar sosyal medyada viral oldu

Timsahın köpek balığını yediği anlar sosyal medyada viral oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:54:15