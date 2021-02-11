Avrupa'dan yeni destek: Bu kez 700 milyar euro

Üye devletlerin koronavirüs krizinin ekonomik etkilerinin üstesinden gelmek için üzerinde anlaşmış oldukları bu bütçe kredi ve hibeler yoluyla birlik içerisinde dağıtılacak.







300 milyar euroluk kısmı ülkelerdeki yatırım ve reformlara ayrılıyor. Fondan yararlanmak isteyen ülkelerin 30 Nisan'a kadar harcama planlarını Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'na iletmesi gerekli.





Akabined Komisyon ve AB üyeleri birlikte her planı ayrı ayrı onaylayacak.





Sunulacak olan ulusal planların yüzde 37'sinin iklim hedefleri doğrultusunda olması ve yüzde 20'sinin de dijitalleşme hedeflerini gözetmesi gerekiyor.