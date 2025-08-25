Samanyolu Haber /Gündem / Avrupalı belediye başkanlarından İmamoğlu'na destek ziyareti /25 Ağustos 2025 09:51

Avrupalı belediye başkanlarından İmamoğlu'na destek ziyareti

Avrupa Parlamentosu Üyesi ve eski Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella, önümüzdeki hafta Avrupalı belediye başkanlarından oluşan bir heyetle İstanbul'a geleceklerini açıkladı. Nardella, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile dayanışma göstermek ve "Haksız yere tutuklananların serbest bırakılmasını talep etmek" amacıyla bu ziyareti gerçekleştireceklerini belirtti.

SHABER3.COM

Avrupa Parlamentosu Üyesi Dario Nardella, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için Avrupalı belediye başkanlarıyla birlikte önümüzdeki hafta İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Nardella, "Avrupalı belediye başkanları, haksız yere tutuklananların serbest bırakılmasını talep edecek. AB bu duruma göz yumamaz. Demokrasi ve insan haklarını ihlal eden hükümetlerle ticaret anlaşmaları yapılmamalı" dedi.

'AB BU DURUMA GÖZ YUMMAZ'
Nardella, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Altı ay önce İstanbul’da arkadaşım Ekrem İmamoğlu’nu kucakladım. Bir ay sonra Silivri’de hapse atıldı ve CHP’li 16 belediye başkanı ile birlikte halen orada tutuluyor.

Avrupalı belediye başkanları önümüzdeki hafta İstanbul’a gelerek dayanışma gösterecek ve haksız yere tutuklananların serbest bırakılmasını talep edecek.

AB bu duruma göz yumamaz. Demokrasi ve insan haklarını ihlal eden hükümetlerle ticaret anlaşmaları yapılmamalı”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avrupalı belediye başkanlarından İmamoğlu'na destek ziyareti Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:06:28