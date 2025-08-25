Avrupalı belediye başkanlarından İmamoğlu'na destek ziyareti

Avrupa Parlamentosu Üyesi Dario Nardella, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için Avrupalı belediye başkanlarıyla birlikte önümüzdeki hafta İstanbul'a geleceğini duyurdu.





Nardella, "Avrupalı belediye başkanları, haksız yere tutuklananların serbest bırakılmasını talep edecek. AB bu duruma göz yumamaz. Demokrasi ve insan haklarını ihlal eden hükümetlerle ticaret anlaşmaları yapılmamalı" dedi.





'AB BU DURUMA GÖZ YUMMAZ'

Nardella, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:





“Altı ay önce İstanbul’da arkadaşım Ekrem İmamoğlu’nu kucakladım. Bir ay sonra Silivri’de hapse atıldı ve CHP’li 16 belediye başkanı ile birlikte halen orada tutuluyor.





Avrupalı belediye başkanları önümüzdeki hafta İstanbul’a gelerek dayanışma gösterecek ve haksız yere tutuklananların serbest bırakılmasını talep edecek.





AB bu duruma göz yumamaz. Demokrasi ve insan haklarını ihlal eden hükümetlerle ticaret anlaşmaları yapılmamalı”