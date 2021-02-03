Samanyolu Haber /Dünya / Avrupalı liderler 25 Şubat'ta koronavirüs için toplanıyor /03 Şubat 2021 22:55

Avrupalı liderler 25 Şubat'ta koronavirüs için toplanıyor

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri liderlerinin 25 Şubat'ta koronavirüs salgınını değerlendirmek üzere bir kez daha toplantı yapmasına karar verildiği belirtildi.

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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, şubat sonunda yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili gelişmeler ve güvenlik konularında zirve toplantısı yapacak.

AB Konseyi Sözcüsü Barend Leyts'in sosyal medyadan duyurduğu bilgiye göre, AB liderleri 25 Şubat'ta Covid-19 salgınıyla mücadelenin koordinasyonu hakkında video konferans yoluyla bir araya gelecek.

Liderler, ertesi gün de güvenlik ve savunma konularıyla Güney Komşuluk Politikası hakkında yine aynı şekilde toplantı yapacak.

AB ülkelerinin liderleri, 21 Ocak'ta Covid-19 salgını, seyahat kısıtlamaları, aşı üretimi, dağıtımı ve aşılama kampanyaları hakkında toplantı yapmıştı.
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