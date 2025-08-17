Avrupalı liderler Zelenskiy ile ABD'ye gidiyor

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cuma günü Alaska'da gerçekleştirdikleri zirvenin ardından Avrupalı liderler Pazartesi Washington'a gideceklerini açıkladı. Trump, Putin ile buluşmasından sonra telefonla aradığı Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Oval Ofis'e davet etmişti.





DW Türkçe'nin haberine göre Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Ursula von der Leyen Pazar sabahı yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin talebi üzerine bu görüşmeye katılacağını duyurdu. Von der Leyen'in ardından Avrupa ülkelerinin liderleri de ABD'ye seyahat edeceklerini açıkladı.





Şu ana kadar Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Zelenskiy'e eşlik edeceğini açıklayan liderler oldu.





Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, Merz'in ABD ziyaretinin, Alaska'daki Trump-Putin görüşmesi sonrasında bilgi alışverişinde bulunma amacı taşıdığı söyledi, barış çabalarının mevcut durumunun ele alınacağını ve Almanya'nın Ukrayna'da hızla bir barış sağlanması talebinin görüşmeler sırasında vurgulanacağını kaydetti.





Kornelius; güvenlik garantileri, Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna topraklarının egenmenliği ve Rusya'nın saldırganlığına karşı Ukrayna'ya sağlanan desteğin Washington'daki temasların ana konusu olacağını ifade etti.





Trump Avrupalı liderleri bilgilendirmişti

ABD Başkanı, Putin ile buluşmasının ardından önce Zelenskiy'i daha sonra Avrupalı liderleri zirveye dair bilgilendirmişti.





ABD merkezli yayın kuruluşu Axios'un muhabiri Barak Ravid, Trump'ın, telefon görüşmesi sırasında Zelenskiy ve Avrupalı liderlere, "Putin'in bir ateşkesle ilgilenmediğini, bunun yerine savaşı bitirecek kapsamlı bir anlaşma istediğini" söylediğini iddia etti.





Akabinde Trump da kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan, görüştüğü Avrupalı liderlerin bir ateşkesten ziyade doğrudan barış anlaşması yapılmasını desteklediğini belirterek, "Herkes, Rusya ile Ukrayna arasındaki korkunç savaşı bitirmenin en iyi yolunun, çoğu zaman sürdürülemeyen bir ateşkes yerine doğrudan savaşı bitirecek bir barış anlaşması olduğu konusunda uzlaştı" diye yazdı.





Alaska'daki zirvede ABD ve Rusya liderleri arasında Ukrayna'da ateşkes anlaşmasına varılamamıştı. ABD Başkanı zirve öncesinde, eğer Rusya lideri ateşkesi kabul etmezse bunun "ağır sonuçları olacağını" söylemişti.