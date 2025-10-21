Avrupalı liderlerden Trump'a Ukrayna mesajı

Avrupalı liderler, Ukrayna'nın da yer aldığı ortak açıklamayla ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes çağrısına destek verdiler ancak bu gerçekleşene kadar Ukrayna'nın sahada güçlü tutulması gerektiğini vurguladılar.





Avrupalı liderlerin açıklamasında, "Başkan Trump'ın, savaşın derhal durdurulması ve mevcut cephe hattının müzakerelerin başlangıç noktası olması gerektiği yönündeki tutumunu güçlü şekilde destekliyoruz" ifadesi yer aldı.





DW Türkçe'de yer alan habere göre Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yanı sıra Norveç, Danimarka, Finlandiya ve Polonya tarafından imzalanan açıklamada, "Uluslararası sınırların zorla değiştirilmemesi gerektiği ilkesine bağlı kalınacağı" vurgulandı.





"Ukrayna mümkün olan en güçlü konumda olmalı"

Açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "şiddet ve yıkımı tercih ettiği" belirtilirken Rusya'nın oyalama taktiklerine başvurduğu, barış konusundaki ciddi tarafın Ukrayna olduğu ifade edildi. "Bu nedenle, ateşkes öncesinde, sırasında ve sonrasında Ukrayna'nın mümkün olan en güçlü konumda olması gerektiği konusunda netiz" denilen açıklamada, "Putin hazır olana kadar Rusya'nın ekonomisi ve savunma sanayisi üzerindeki baskının artırılması" çağrısı yapıldı.





Avrupalı liderlerin bu açıklaması Trump ve Zelenskiy'nin Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşmesinden birkaç gün sonra geldi.





O görüşmede Trump'ın; Zelenskiy'e toprak tavizi verme konusunda baskı uyguladığı, Kiev'in talep ettiği Tomahawk füzelerini tedarik etmeyi reddettiği ve güvenlik garantileri konusunda Ukrayna'nın beklentilerini boşa çıkaran ifadeler kullandığı iddia ediliyor.





Avrupalı liderlerin "Ukrayna'nın mümkün olan en güçlü konumda olması gerektiği" yönündeki çıkışı Trump'ın Zelenskiy üzerinde kurduğu baskıya bir yanıt olarak değerlendiriliyor.





Brüksel ve Londra'da diplomasi trafiği

Avrupa liderleri Perşembe günü Belçika'nın başkenti Brüksel'de, ertesi gün ise Londra'da Ukrayna'ya destek planlarını bir kez daha ele alacaklar.





Trump ise önümüzdeki haftalarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de görüşmek istediğini söylemişti. Henüz bu zirvenin ne zaman yapılacağına dair belirlenmiş bir tarih bulunmuyor.





Ukrayna lideri Zelenskiy de bu toplantıya katılmak istediğini açıkladı. Zelenskiy daha önce Alaska'da düzenlenen Trump-Putin görüşmesinden dışlanmış, toplantıya davet edilmemişti.