Avrupalı liderlerin zirvesinden Rusya petrolüne veto çıktı

Uzun süredir beklenen Avrupa liderleri toplantısı başladı. Toplantıda öncelikle Ukrayna’ya yapılacak mali yardımlar görüşülürken, toplantı başında Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodomir Zelenski video konferans ile kısa bir konuşma yaptı. Devamında Rusya’ya yapılacak mali yaptırımlar da gündeme geldi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bu yıl sonuna kadar Rus enerji kaynaklarına olan bağımlılığa büyük ölçüde son verileceğini duyurdu.







AVRUPA PETROL ALIMINI DURDURACAK

AB, doğal gazının yaklaşık yüzde 40’ını ve petrolünün yüzde 25’ini Rusya’dan alıyor. Görüşmeler sonunda varılan mutabakata göre öncelikle deniz yolu ile yapılan petrol ithalatına son verilecek. Devamında ise boru hatları üzerinden alım duracak. Almanya ve Polonya’nın yıl sonuna kadar boru hatları üzerinden petrol ithalatını durdurması kararlaştırıldı. Macaristan ise istisna tutulacak. Bu şekilde yıl sonuna kadara Rus petrolünün yüzde 90’ının Avrupa’ya girişi durmuş olacak. Birlik şimdilik doğalgaz alımı ile ilgili bir sınırlamaya gitmedi.





MACARİSTAN ARZ GÜVENLİĞİ TALEP ETTİ

Macaristan toplantıda ülkesinin Rus enerjisine olan bağımlılığını vurgulayarak ancak enerji arz güvenliği garanti altına alındığı takdirde bu karara katılacağını kabul etti. Bu şartı göz önünde tutulan Macaristan’ın bir süre daha Rusya’dan petrol alımını sürdürmesi kabul edildi. Macaristan Sovyetler Birliği döneminde inşa edilen Druzhba boru hattını aktif olarak kullanıyor. Petrolünün yüzde 60’ını, doğal gazının ise yüzde 85’ini Rusya’dan alıyor.





UKRAYNA’YA 9.7 MİLYAR DOLARLIK YARDIM YAPILACAK

Avrupa Devlet ve Hükumet Başkanları Konseyi Başkanı Charles Michel, savaşta zarar gören Ukrayna ekonomisine destek olmak için 9.7 milyar dolarlık bir yardım paketi üzerinde anlaşıldığını duyurdu. 27 ülke liderinin katılımı ile yapılan görüşmeleri “olağanüstü bir başarı örneği” olarak değerlendiren Michel, “Rus savaş makinesini” durdurmaya kararlı olduklarını ifade etti. Yeni yaptırımların yarına kadar onaylanması bekleniyor.





MEDVEDEV: YAPTIRIMLAR ÖLÜMCÜL OLMAYACAK

Rusya Güvenlik Konseyi’ne başkanlık eden Dmitry Medvedev, petrol ihracatını kısıtlamayayı hedefleyen yeni önlemler dahil olmak üzere yaptırımların Rus yönetimini etkilemediğini ve Rus şirketleri için de “ölümcül” olmayacağını iddia etti. Yaptırımların “Rus toplumuna yönelik” olduğunu ifade eden Medvedev, “Bu kararların temelinde Rusya’ya – Ruslara, tüm vatandaşlara karşı nefret var. Kültürümüzden nefret var. Dolayısıyla Tolstoy, Çehov, Çaykovski ve Şostakoviç’e yönelik bir yaptırım. Dinimize karşı bir düşmanlık. Rus Ortodoks Kilisesi’ni yok etme arzusu bu” dedi.





RUSYA HOLLANDA’YA DOĞALGAZ İHRACATINI KESTİ

Eylül ayına kadar Rusya’dan 2 milyar metreküp doğalgaz almayı planlayan Hollanda’ya bugün doğalgaz ihracatı durduruldu. Rusya kesintinin sebebini Hollanda’nın ticarette ruble karşılığı ödeme yapmayı reddetmesi olarak açıkladı. Ruble cinsinde ödeme yapmayı reddeden Danimarka’nın da aynı durumla karşı karşıya kalması bekleniyor.





AVRUPA GIDA GÜVENLİĞİNİ DE MASAYA YATIRIYOR

Toplantıda ayrıca gıda güvenliği de ele alınıyor. Liderlerin, Ukrayna’nın tahıl ve diğer ürünlerini ihraç etmesine yardımcı olmak için yapılacaklar üzerinde ortak karara varması bekleniyor.