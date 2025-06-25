Avrupalı Milletvekilleri ve STK’lardan Adalet Yürüyüşü’ne büyük destek

Programın sunuculuğunu geçen yıl olduğu gibi gazeteci Abdullah Abdulkadiroğlu yaptı. Abdulkadiroğlu programın açılış konuşmasında barışçıl gösterinin sadece belli bir grup için değil haksızlığa uğramış herkes için, adalet ve özgürlük çağrısıyla yapıldığını belirtti.





Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin verdiği ihlal kararların Türkiye’de iktidar tarafından uygulanmadığının altını çizen Abdulkadiroğlu, kararların uygulanması için Avrupa Konseyi’ni göreve davet etti.









3 DİLDE ADALET ÇAĞRISI

Açılış konuşması daha sonra İngilizce ve Fransızca olarak Adalet Komisyonu ile AİHM’nin de duyması için okundu.





Peaceful Actions Platformu’nun organize ettiği ve bu yıl dördüncüsü yapılan Adalet Yürüyüşü’ne 4 bin civarında aktivist Strazburg’a gelerek destek verdi. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun destek verdiği barışçıl eyleme yerli ve yabancı çok sayıda Avrupalı milletvekili ve sivil toplum örgütü temsilcileri de katıldı ya da destek mesajı gönderdi.





SESSİZ MAĞDURLARIN SESİ OLMAK İÇİN...

Binlerce aktivist açılışın ardından, süreçte hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Ardından mağdurların ve mağdur ailelerinin videolu mesajları eylemin yapıldığı alanda izletildi. Mağdurlar ve mağdur yakınları Türkiye’de adaletsizlik sebebiyle zor zamanlar geçiren ve seslerini duyuramayan insanlar için Strazburg eylemine destek verdiklerini vurguladılar.





GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Programın ilerleyen bölümünde, süreçte ismi öne çıkan mağdurlar ve mağdur yakınları kürsüde yerini aldı. Mağdurlar ve yakınları yaşadıkları zorlukları ve adaletsizleri anlatırken Adalet Yürüyüşü için Strazburg’a gelen binlerce aktivist de gözyaşlarını tutamadı.





FREEDOM: BURADA BULUNMAK ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜN ZEKATIDIR

Sahnede kalabalığa hitap eden ilk isim insan hakları savunucusu ve eski basketbolcu Enes Kanter Freedom oldu. ‘İnşallah bu son toplantımız olur ama keşke 40-50 bin insan burada toplansa. Bu özgürlüğümüzün zekatıdır. Türkiye’deki kardeşlerime seslenmek istiyorum. Sizleri unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. Türkiye’den sadece bir kesim için değil mağdur olan bütün insanlar için buradayız” dedi.









MİLLETVEKİLİ LAURA KASTEL, SÜMEYRA GELİR’İ UNUTMADI

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin İspanyol Milletvikili Laura Kastel konuşmasında çocuk yaşta vefatıyla insalığın yüreğini sızlatan Sümeyra Gelir’in dramını eyleme taşıdı. Annesi cezaevindeyken kendisinin yatağında vefat ettiğini anımsatan Kastel, üzüntüsünü dile getirdi ve Türkiye’de hala büyük insan hakları ihlallerinin yaşandığını vurguladı. İspanyol vekil Sümeyra’nın cezaevinde olan çocukların ve yaşanan hukuksuzlukların simgesi haline geldiğini söyledi.





ALMAN VEKİL GLASER: KANUNLAR YOK SAYILIYOR VE BİZ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin Alman Milletvikili Vinzenz Glaser ise Türkiye’de hukukun sistematik bir şekilde baskı altında tutulduğunu ve 2016’dan beri bu durumun yakından takip edildiğini vurguladı. Alman vekil Glaser “Kanunlar yok sayılıyor ve biz bunları yakından takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.





“BU SADECE TÜRKİYE’NİN MESELESİ DEĞİL

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin Belçika Milletvikili Benjamin Dalle ise hukukun herkes için ve eşit olması gerektiğnin altını çizdi. Dalle “Hukukun herkes için uygulanması gerekiyor. Gülen Hareketi için bu ayrı tutulamaz. Bu sadece Türkiye’nin bir iç meselesi değil aynı zamanda Avrupa’nın da meselesidir” ifadelerini kullandı.





FRANSIZ MİLLETVEKİLİ FERNANDES: HAKSIZLIKLARA DUR DEMEK İSTİYORUZ

Daha sonra kürsüye çıkan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin Fransız Milletvikili Emmanuel Fernandes “Türkiye’de hak ihlalleri var biliyoruz. Sizinleyiz ve yanınızdayız. İmamoğlu gibi bir sürü belediye başkanı da cezaevinde. Yapılan haksızlıklara dur demek istiyoruz” dedi.





Bir diğer Fransız Milletvekili Sandra Regol ise “Bir ülkeyi büyük yapan yasalara uymasıdır. Biz adalet istiyoruz ama Türkiye’de bugün adalet maselef yok. Adalet olmazsa eşitlik olmaz” ifadelerini kullandı.





Programa katılamayan Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ise gönderdiği yazılı mesajla destek verdi. Hidalgo “Savunduğumuz ortak değerlere bağlılığımı iletiyorum ve mağdur insanlar için yapılanları destekliyorum” mesajı gönderdi.









SUVARİ YİNE SESSİZLERİN SESİ OLDU

Strazburg’da yapılan barışçıl eylemlere daha önceki yıllarda da destek veren sanatçı Süvari yine sessizlerin sesi oldu. ‘Mazluma mahalle sormadan, onların hakkını hukukunu savunmak için burada toplandığınız için hepinize teşekkür ediyorum’ diyen Süvari sahneyi sanatçı Ercan Aydın ile paylaştı.





Süvari ve Ercan Aydın performanslarıyla aktivistlerden büyük alkış aldı. Binlerce insan zaman zaman şarkılara eşlik etti.





İnsan hakları savuncusu ve aktivist Hilal Nesin de sahne performansı verdiği mesajla büyük alkış aldı.





FRANSIZ AVUKAT LEFORT’TAN AİHM’YE: ‘ADALETİ SAĞLAMAK SİZİN GÖREVİNİZ’

Kız Çocukları Davası’nı Türkiye’ye giderek yerinde takip eden Fransız avukat Anais Lefort... “Adalet için toplandığınız için teşekkür ederim. Masum insanlar özellikle 2016’dan bu yana hukuksuz şekilde tutuklanıyor. Baskı sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da baskılar var ve insan kaçırmaları devam ediyor’ dedi. Lefort Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne çağrıda bulunarak ‘Adaleti tesis etmek sizin vazifenizdir’ dedi.





Programın son bölümlerinde ise Avrupa’nın farkı ülkelerinden gelen çok sayıda insan hakları savunucusu, aktivist ve sivil toplum örgütü yöneticileri sahneye çıktı ve adalet arayışını desteklediklerini söylediler.





Adalet Yürüyüşü sahne etkinlerinin ardından sona erdi.



