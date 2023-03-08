Samanyolu Haber /Gündem / Avrupalı sosyal demokratlardan Kılıçdaroğlu’na destek /08 Mart 2023 11:42

Avrupalı sosyal demokratlardan Kılıçdaroğlu’na destek

Avrupa Sosyalistler Partisi, yayınladığı açıklamada “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasındayız” ifadelerini kullandı.

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Avrupa'daki sosyal demokrat partileri bir araya getiren Avrupa Sosyalistler Partisi (PES), Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek mesajı yayınladı.

‘PES, Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefet adayı Kılıçdaroğlu’nun arkasında’ başlıklı açıklamada, “Mayıs ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türkiye'de muhalefetin ortak adayı olarak üye partimiz Cumhuriyet Halk Partisi’nden Kemal Kılıçdaroğlu’na güçlü destek veriyoruz” denildi.

Mesajda, CHP liderinin 2017'deki Adalet Yürüyüşü'ne atıfla, “Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetiminde Türkiye’de demokrasinin dağılmasına karşı çıkmak için 280 mil uzunluğundaki ünlü Adalet Yürüyüşü'ne liderlik etti” ifadeleri yer aldı. Açıklamada ayrıca, “Avrupalı sosyalistler ve demokratlar, muhalefet partilerini Kemal Kılıçdaroğlu’nun arkasında birleştikleri için takdir ediyor” denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da eleştiren PES, “Yaklaşan meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimleri, Türkiye’de Erdoğan yönetiminde geçen otoriterleşmeye karşı durmak için çok önemli bir fırsat. Erdoğan, kasıtlı olarak kuvvetler ayrılığını ve siyasi çoğulculuğu hedef aldı, siyasi muhalefete açıkça eziyet etti” ifadelerini kullandı.
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