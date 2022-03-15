Avrupalı üç başbakan Kiev'e gidiyor

Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Slovenya'nın hükümet başkanları bugün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmek için Kiev'e gidecek. Varşova'dan yapılan açıklamada Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'ın ziyaret konusunda bilgilendirildiği belirtildi. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Çek Cumhuriyeti Başbakanı Petr Fiala ve Slovenya Başbakanı Janez Jansa'nın yanı sıra Polonya Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Kaczynski de Kiev'e giden heyette yer alacak.





Zelenskiy: Böyle bir direniş beklemiyorlardı

UkraynaDevlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Rusya'nın Ukrayna'da beklemediği bir direnişle karşılaştığını söyledi. "Böylesi bir direnişi beklemiyorlardı. Yıllardır hakkımızda yalanlar söyleyen kendi propagandalarına inandılar" diyen Zelenskiy Rusya'nın savaş yoluyla bir şey elde edemeyeceğini anlamaya başladığını söyledi. Dün gece görüntülü bir mesaj yayınlayan Zelenskiy Rus ordusunun 19 gündür devam eden savaşta her iki Çeçen savaşında kaydettiği kayıptan daha fazla kaybı olduğunu söyledi.





Zelenskiy Rus ordusunun Ukrayna kentlerinde "bilinçli yaratılan insani felaketten" sorumlu olduğunu belirtti. "Partnerlerimizle Rus devletine karşı yeni yaptırımlar üzerinde çalışıyoruz" diyen Zelenskiy "Savaştan sorumlu olan herkes... Demokrasinin tahrip edilmesinden sorumlu olan herkes... İnsanlara yönelik baskılardan sorumlu olan herkes... Herkes yanıtını alacak" diye konuştu.





Zelenskiy Rus askerlerine silahlarını bırakma çağrısı yaptı. Rus askerlerinin evdeki aileleriyle yaptıkları telefon görüşmelerini dinlediklerini söyleyen Zelenskiy "Hayatta kalmak istediklerini biliyorum" dedi. Rusya'daki savaş karşıtı protestolara da değinen Zelenskiy "hakikati söylemekten vazgeçmeyen" Ruslara müteşekkir olduğunu belirtti.





Kiev'de üç patlama sesi duyuldu

Başkent Kiev Salı günü sabahına yine patlama sesleriyle uyandı. Fransız haber ajansı AFP'nin bölgedeki muhabiri 3 büyük patlama sesi duyduğuğunu söyledi. Kent üzerinden ağır bir dumanın yükseldiği belirtiliyor. Sokağa çıkma yasağı olduğu için patlamaların tam olarak nerede gerçekleştiği bilinmiyor. Rus güçleri Kiev'i kuşatma altına almaya çalışıyor. Yaklaşık 3 milyonluk nüfusundan yarısının kendi terk ettiği Kiev'de "sert bir direnişe" hazırlanıldığı belirtiliyor.



