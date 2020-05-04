Avrupalılar aşamalı olarak sokağa çıkmaya başladı

Almanya: Corona virüsüyle en etkili mücadeleyi sergileyen Almanya'da 20 Nisan'dan itibaren 800 metre kareden daha küçük dükkanlar açılmıştı. Ülkede bugünden sonra, kuaför salonları, ibadet mekanları, müzeler, hayvanat bahçeleri ve tarihi mekanlar açılacak. Okullar da bu tarihten itibaren aşamalı olarak açılmaya başlayacak.

Bazı eyaletler çocukların oyun alanlarını da açıyor. Frankfurt Belediyesi şehirdeki 430 civarında oyun alanı, 100 futbol sahası, 54 oyun alanı ve sekiz orman oyun parkını tekrar hizmete açtı . Ülkede bir çok eyalette kiliseler uzun aradan sonra Pazar ayini için açıldı. Ancak bir çok kilise ibadet için boş kaldı





Kültürel mekanlar, barlar, oyun ve spor alanlarıyla restoranlar evlere servis hariç, kapalı kalmaya devam edecek. Büyük toplantı ve mitingler 3 Ağustos'a kadar yasak kalacak. Maske takmak, aşamalı olarak toplu taşıma araçlarıyla mağazalarda zorunlu olacak.





Avusturya: Avrupa'nın ilk açılım başlatan ülkelerinden Avusturya'da, temel ihtiyaçlar dışında kalan maddeleri satan dükkanlar da açılmaya başladı. Yolculuk yasağı geçtiğimiz haftadan bu yana kaldırıldı. Toplantılara, sosyal mesafeye dikkat etmek ve maksimum 10 kişi olmak kaydıyla izin verildi. Bu hafta sonu, süpermarketler, kuaförler ve tenis golf gibi açık hava spor tesisleri yeniden açıldı. Lise son öğrencileri okula dönecekler, ardından kademeli olarak diğer sınıflar da eğitime başlayacak. Tıpkı pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi maske takmak, toplu taşıma araçlarında ve mağazalarda zorunlu olacak.





İtalya: Virüsün Avrupa’da ilk ve en sert vurduğu ülke İtalya'da, sokağa çıkma yasağı da diğer ülkelerden önce uygulamaya kondu. Çok sıkı kurallar altında 9 Mart'tan bu yana evlerine kapanan ve virüse 29 bin kurban veren İtalyanlar, bugünden itibaren nihayet ailelerini ziyaret edebilecekler, çok geniş sayıda olmamak şartıyla aileleriyle bir araya gelebilecekler. Ülkede, park ve bahçeler, sosyal mesafe kurallarını uygulamak koşuluyla halka açılacak. Seyahat özgürlüğü oturulan il ile sınırlı kalacak, sadece iş ve sağlık gerekçesiyle komşu illere gidişe izin verilecek.

AB içinde, zaten yüksek miktardaki borçları nedeniyle, krizden ekonomisi en çok etkilenen ülke olan İtalya'da ekonomik hayat da hızla normale dönecek. İnşaat, otomobil ve lüks sektörlerde 27 Nisan'da başlayan "temkinli normale dönüş", diğer sektörlere de yayılacak. Pazartesi gününden itibaren, imalat ve inşaat sektörleriyle bu sektörlerin toptan ticareti tekrar açılacak.

Küçük alışveriş mekanları, müze, kültürel mekanlar ve kütüphaneler 18 Mayıs'tan itibaren açılabilecek. Restoran ve barlar, 1 Haziran'a kadar evlere servis yapabilecek, 1 Haziran'dan itibaren ise tümüyle açılacak. Güzellik salonları ve kuaförler de 1 Haziran'da açılacak. Okullarsa Eylül ayına kadar kapalı kalmaya devam edecek.

İspanya: Corona virüsü nedeniyle en çok can kaybı yaşanan ülkelerden İspanya'da, 47 milyon kişi Mart ayı ortasından bu yana evlerine kapandı. Geçtiğimiz hafta sonu küçük çocuklar ilk kez velilerinin eşliğinde 26 Nisan Pazar günü sokağa çıkabilmişti. Bu pazar 14 yaşın üzerindeki gençlerin de katı sosyal mesafe önlemlerini uygulamak şartıyla sokakta gezmesine ve spor yapmalarına izin verildi. Pazartesi gününden itibarense kuaför salonları gibi küçük işyerleri, randevu koşuluyla teker teker müşteri kabul edebilecek. Bar ve lokantalar evlere paket satış yapabilecek. Balear ve Kanarya adaları gibi turistik adalarda, mağazalar, bar, restoran, müze, otel, alışveriş mekanları sınırlı sayıda müşteri kabul etmek ve sosyal mesafe kurallarına uymak şartıyla açılabilecek. Oteller de önlemleri katı şekilde uygulayarak kapılarını açabilecek. Sinema ve tiyatrolar 11 Mayıs'ta açılırken, okullar Eylül ayına kadar kapalı kalacak. Toplu taşıma araçlarında maske takmak zorunlu olacak.









Belçika: Avrupa'da, nüfusuna oranla ölü sayısı en yüksek olan ülkelerden Belçika'da, müşteriyle doğrudan temasta olmayan şirketler bugünden itibaren açılacak. Ayrıca, ulaşım araçlarında maske takmak zorunlu hale gelecek. Çoğu işletme, sosyal mesafeye saygı göstermeleri koşuluyla 11 Mayıs'tan itibaren yeniden açılacak. Bazı sınıflar 18 Mayıs'ta başlayacak ve her sınıfta en fazla 10 öğrenci olacak. Restoranların yeniden açılmasıysa en erken 8 Haziran'dan itibaren ve kademeli olarak başlayacak.





Portekiz: Kitapçılar ve otomobil satıcıları 4 Mayıs Pazartesi günü yeniden açılacak. Caddeye bakan 200 metre kareye kadar olan küçük dükkanlar da maske takmak şartıyla açılabilecek. Bireysel açık hava sporlarına izin verilecek, kuaförler ve güzellik salonları da randevu alarak çalışabilecek. Vergi daireleri gibi bazı kamu hizmetleri de sadece randevuyla ve zorunlu maskeyle erine getirilebilecek. Maske takma zorunluluğu toplu taşıma araçları için de geçerli olacak. Liseler, müzeler, sanat galerileri, restoranlar ve kafeler 18 Mayıs'ta, tiyatrolar ve sinemalar 1 Haziran'da sosyal mesafe kurallarıyla yeniden açılacak.





Slovenya: Avrupa'da 4 Mayıs'ta sokağa çıkmaya başlayacak ülkelerden birisi de Slovenya. Yarından itibaren Slovenya'da kafe ve restoranlar, kuaförler, müzeler, kitapçılar ve profesyonel spor eğitim mekanları yeniden açılacak. Mağaza ve toplu taşıma araçları gibi kapalı mekanlarda maske zorunlu olacak.





Macaristan: Başkent Budapeşte hariç, diğer kentlerde restoran ve cafeler, profesyonel spor eğitim mekanları ile plajlar yeniden açılacak. Tıpkı diğer Avrupa ülkeleri gibi maske, toplu taşıma araçları ve mağazalarda zorunu olacak.





Polonya: Hükümet, 4 Mayıs'tan itibaren, alışveriş merkezleri, oteller, müze ve kütüphane gibi bazı kültürel mekanların açılacağını belirtti. Çarşamba gününden itibaren, bazı kreş ve çocuk bakım evleri de açılacak.





Hırvatistan: Geçtiğimiz hafta bazı mağazalar, müzeler, kütüphaneler ve toplu taşıma araçları yeniden açılmıştı. Bu hafta sonu ibadet mekanları açıldı. 4 Mayıs Pazartesi'nden itibarense kuaförler gibi halkla yakın çalışan mekanlar açılacak. Ülkede 11 Mayıs'tan itibaren de barlar ve restoranlara sıra gelecek. En fazla 10 kişi olmak üzere toplantılara izin verilecek, ana okulları ve okullar gönüllülük esasına bağlı olarak açılmaya başlayacak.





Sırbistan: Pazartesi'nden itibaren, sosyal mesafeye dikkat ederek, cafe ve restoranların açılması kararlaştırıldı. Kamu taşımacılığı, şehirler arası tren seferleri, uzun yol otobüsleri de çalışmaya başlayacak. 8 Mayıs tarihinden itibaren de alışveriş merkezleri ve çocuk parkları açılacak.





Yunanistan'da, 4 Mayıs'tan itibaren kütüphaneler, kuaför salonları, güzellik merkezleri açılacak. Bahçecilik, spor ve elektronik malzemeleri satan dükkanlar ise açılmak için 11 Mayıs'ı bekleyecek.





İzlanda: Kuzey ülkesinde müzeler, kuaför salonları ve üniversiteler 4 Mayıs'ta açılıyor.





Danimarka: "Yarı sokağa çıkma yasağı" uygulayan ilk ülkelerden Danimarka ise yine 15 Nisan'dan bu yana okullarını açık tutan ilk ülke.