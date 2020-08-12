Samanyolu Haber /Gündem / Avrupalılar göçü tehdit olarak görüyor /12 Ağustos 2020 12:36

Avrupalılar göçü tehdit olarak görüyor

İngiliz kamuoyu araştırma şirketi YouGov’un 21 bin 779 kişiyle yaptığı ankete göre Avrupalılar için göç en büyük güvenlik tehdidi.

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Almanya, İsveç, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Litvanya, Hollanda, Polonya, Romanya ve İspanya gibi Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri ile İngiltere olmak üzere 14 ülkeyi kapsayan araştırmada görüşü sorulanların yüzde 21’i en büyük güvenlik tehlikesinin Avrupa dışından gelen göç olduğunu beyan etti. Deutsche Welle’de yer alan habere göre ankete katılanların yüzde 17’si iklim değişikliğini ikinci büyük tehdit olarak görüyor.

TERÖRİZM ÜÇÜNCÜ SIRADA
Göçten en çok korkanlar ise Yunanlar. Her yüz Yunan’dan 64’ü göçü ülkesi için güvenlik sorunu olarak görürken bu oran Almanlar arasında daha düşük. Ancak yine de Avrupa ortalamasının üzerinde. Buna göre Almanların yüzde 24’ü Avrupa dışından gelen göçün kendileri için güvenlik sorunu teşkil ettiğini düşünüyor. Daha önceki yıllarda terörizmi güvenlik sorunu olarak ilk sırada sayan Avrupalılar için bu sorun şimdi üçüncü sıraya geriledi. Terörizmi güvenlik tehdidi olarak görenlerin oranı yüzde 13. Terör saldırılarını tehdit olarak görenlerin başında Fransızlar geliyor. Fransızların yüzde 23’ü terörizmi tehdit olarak görürken bu oran İngiltere’de yüzde 21.
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