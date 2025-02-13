'Avrupalılar katılmazsa, Ukrayna'da barış olamaz'

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış görüşmelerinin "derhal" yapılması konusunda anlaşmaya vardıkları haberi üzerine, Avrupalı dışişleri bakanları Ukrayna'nın geleceğinin hem Avrupa'yı hem de Kiev'i kapsaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.



Bu hafta sonu yapılacak 61. Münih Güvenlik Konferansı öncesinde Ukrayna konulu bir toplantı için Paris'e gelen bakanlar ve heyetleri, gelecekte yapılacak herhangi bir barış anlaşmasının Ukrayna ve Avrupalı müttefikleriyle müzakere edilmesi gerektiğini vurguladı.



Toplantıya Polonya, İspanya, Almanya, Fransa, İngiltere ve Ukrayna dışişleri bakanları katıldı.



Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha, "Avrupa, Ukrayna için adil, kapsamlı ve uzun süreli bir barışın sağlanmasında aktif rol oynamaktadır. Ukrayna'nın güvenliği ve Avrupa'nın güvenliği birbirinden ayrılamaz," dedi.



Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Polonya'nın "Ukrayna'ya yönelik yoğunlaştırılmış askeri desteği tereddütsüz bir şekilde devam ettireceğini" ve Rusya'ya yönelik yaptırımlar yoluyla baskıyı sürdüreceğini belirtti.



Bakan Sikorski ayrıca Avrupa'nın savunulmasına yardımcı olma konusunda ABD ile iş birliğinin önemini vurgularken, Avrupa'daki ülkelerin kendi savunmalarını geliştirmek için "daha fazlasını" yapmaları gerektiğini söyledi.



Sikorski, "Kıtamızın güvenliği için yakın transatlantik iş birliğinden daha iyi bir garanti yoktur," dedi. "Ancak hem ittifakın hem de kendi iyiliğimiz için Avrupa kendi savunması için daha fazlasını yapmalıdır."



Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ise toplantının ardından, "Avrupalılar olmadan Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barış olmaz," dedi.



Toplantı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile acil barış görüşmeleri yapmayı kabul ettiğini açıkladığı sırada gerçekleşti.



Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Putin ve Trump'ın telefon görüşmesinde yüz yüze bir toplantı düzenlenmesi konusunda anlaştıklarını ve Rusya Devlet Başkanı'nın Trump'a Amerikalıları ülkede ağırlamaya hazır olduğunu söylediğini belirtti.



Çarşamba günü ayrıca, ABD'nin yeni Savunma Bakanı Pete Hegseth, Rusya'nın savaşını sona erdirmek için bir güvenlik garantisi olarak Ukrayna'ya NATO üyeliği verilmesini reddetti.