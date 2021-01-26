Samanyolu Haber /Gündem / Avrupalılar reform vaadine karşılık yaptırımdan vazgeçti /26 Ocak 2021 12:21

Avrupalılar reform vaadine karşılık yaptırımdan vazgeçti

Avrupa Birliği, Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunları ele almak amacıyla Türkiye ile Yunanistan’ın 5 yıl aradan sonra dün başlattıkları istikşafi görüşmeler ve Ankara’dan son dönemde gelen yumuşama sinyallerinin adından geçen yıl aralık ayında gündeme getirdiği yaptırımları şimdilik erteleme yoluna gitti.

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AB dışişleri bakanları toplantısının ardından yapılan açıklamalarda, Ankara’ya yönelik yaptırım tehdidinin tamamen ortadan kalkmadığı vurgulanırken, Türkiye’den gelen olumlu mesajlar ve Ankara ile Atina arasındaki görüşmelerin yeniden başlaması itibarıyla olası yaptırımlar için bir müddet daha bekleneceği mesajı verildi.

AB içinde Türkiye’ye yönelik yaptırım konusunda hala görüş ayrılıklarının sürdüğü belirtilirken, bu görüş ayrılıklarını gidermek için özel bir toplantı yapılmasının gerekliliğine işaret ediliyor.

İsmini açıklamak istemeyen bir AB diplomatının AFP’ye verdiği bilgiye göre, olası yaptırımların listesi şimdiden hazır ancak AB bunu şimdi açıklamayı doğru bulmuyor.

Maas ve Borrrel’in açıklamaları

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, AB dışişleri bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Türkiye’ye yönelik bugün yaptırım kararı almadık çünkü olumlu gelişmeler olduğunu görüyoruz.” diyerek son gelişmeleri özetledi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun geçen hafta Brüksel'de yaptığı temaslardan sonra AB ve Türkiye'nin son haftalardaki olumlu ivmeyi devam ettirme konusunda anlaştığını bildirdi.

"Türk makamlarının son AB Konseyi Toplantısı'ndan beri gönderdiği önemli mesajları ve jestleri not ettik." diyen Borrell, Türkiye ile diyalog ve iş birliğini sağlamlaştırmak için temasların önemini teyit ettiklerini aktardı.

Borrell, Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelere atıfta bulunarak, iki ülke arasındaki deniz anlaşmazlıklarının çözümünün BM Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) temelinde bulunabileceğini savundu.

Borrell, BM öncülüğündeki Kıbrıs müzakerelerinin en kısa sürede yeniden başlamasının da eşit derecede önem taşıdığını, AB'nin daha önce olduğu gibi gözlemci olarak müzakerelerde bulunmaya hazır olduğunu bildirdi.

“Yaptırım listesi kenara atılmış değil”

Aralıktaki AB Liderler Zirvesi'nde alınan ve Türkiye'ye yönelik kısıtlayıcı tedbir listesine ek yapılmasını öngören kararın hala geçerli olup olmadığı sorulan Borrell, tüm kararları siyasi değerlendirmelerle aldıklarını hatırlatarak, "Teknik birimler bunun üzerinde çalışıyor. Liste hazır değil ama kenara atılmış da değil. Çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

Borrell, Çavuşoğlu ile ilgili görüşmesine ilişkin bir soru üzerine ise şu yanıtı verdi: “Geçen yaz ve sonbaharda ilişkilerimizi zehirleyen konuların bugün durduğunu söylemekten mutluluk duyuyorum. Türk gemileri ve arama çalışmaları şu anda yok. Her iki taraf da anlaşmalara varabilmek adına bu ivmeyi devam ettirmek ve olumlu olarak kullanmak için mutabık kaldı.”
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