Samanyolu Haber /Gündem / Avrupalılardan Hakan Atilla satışı: Borsa İstanbul’dan çıkıyor /30 Ekim 2019 14:46

Avrupalılardan Hakan Atilla satışı: Borsa İstanbul’dan çıkıyor

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul'a genel müdür olarak atanmasının ardından Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Borsa İstanbul'daki hisselerini satıyor.

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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), konuya yakın iki kaynağın verdiği bilgiye göre Borsa İstanbul’da (BİST) sahip olduğu yüzde 10 hisseyi en kısa sürede satmak istediğini BİST yetkililerine bildirdi.

Reuters’a bilgi veren kaynaklardan biri, “EBRD Hakan Atilla’nın atanmasının ardından BIST’teki yüzde 10 hissesinin tamamını en kısa sürede satmaya karar verdiğini bildirdi.” dedi.

ABD’nin İran'a yönelik müeyyidelerini ihlal etmekten suçlu bulunun ve 32 ay hapis yatan Hakan Atilla, temmuz ayında tahliye olduktan sonra sınır dışı edildi. 

BORSA İSTANBUL'UN 2'NCİ EN BÜYÜK HİSSEDARI

Atilla geçen hafta BİST'e genel müdür olarak atandı. Borsa İstanbul’un 2'nci büyük hissedarı olan EBRD karara itiraz etmişti.

EBRD iletişim direktörü Jonathan Charles, karar alınırken bankaya danışılmadığını ve Atilla’nın ataması üzerine EBRD’nin “yatırımından çıkış hakkında sahip” olduğunu ifade etmişti.
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