Avrupa'nın Aşı stratejisi: Sorun nereden kaynaklanıyor?

Bencilliğin intikamı acı olacaktır

Aşı yarışında kimi ülkeler kendi bindikleri dalı kesiyor, diyor İngiliz Financial Times:

“Zengin ülkeler sadece kendilerini düşünüp aşı dozlarını garantilemek için itişip kakışırken, dünyanın yoksullarını dışlarsa sadece bencil olmakla kalmaz, bunun yanı sıra kendilerine de zarar verir. Virüsün dünyanın bir köşesinde kontrolsüzce yayılmasına izin verilirse daha çok insanı öldürecek, muhtemelen daha hızlı mutasyona uğrayacak, mevcut aşıların koruma sağlayamayacağı yeni nesil virüs soyları ortaya çıkacaktır. ... Bu yüzden hem ahlaki olarak hem de kendi çıkarlarımız açısından, aşıları kamuya ait küresel bir ürün olarak görmek gerekir.”

Oteller ve havayolu şirketleri zaten seleksiyona gidecek

Zirvede AB çapında geçerli bir aşı sertifikası ile ilgili bir uzlaşmaya henüz varılamadı Avusturya'da Die Presse, böyle bir belgenin yürürlüğe sokulmasını savunuyor:





“Aşı karşıtları, Korona inkarcıları ve AB şüphecileri ... AB'yle ... hiç ilgisi olmayan bir dinamiğin söz konusu olduğunu dikkate almayacaklar. Birçok otel, havayolu ve yolcu gemiciliği şirketi açısından müşterilerinin risklerini azaltmak çok önemli olacak. ... Sağlık riski oluşturan insanları kabul etme zorunlulukları olmadığından, bunları ellerinden geldiği kadar uzakta tutmaya çalışacaklar. ... Evet doğru, konu veri toplamak. Ama aşılamalar zaten kayda geçilecek, o halde neden doğrudan elektronik bir sertifikaya yüklenmesin ki? Evet doğru, bu, insanların üzerinde bir baskı oluşturacaktır: Ama bazı seyahatlerde bu sertifika zaten var; mesela tropikal bölgelere özgü aşılarının gerekli olduğu Afrika'da Safari turu yapmak isteyenler için.”





Yeni petrolümüz: Aşı Rusya'da Radio Kommersant, Korona aşısının ekonominin yeni baskın unsuru ve jeopolitik bir unsur olduğunu düşünüyor:

“Bu yıl aşı yeni petrol oldu. Aşı üretmek, süper güç olmanın bir işareti. Bunun aksine, hayat kurtaran aşı ampulüne sahip olmayanlar, iktidardaki siyasetçilerin ülkeyi doğru yönetip yönetmediklerine kafa yormalı. Tıpkı 'kara altın'da olduğu gibi aşı da tek başına yeterli değil. Covid-19 aşıları için özel bir altyapıyla birlikte tedarik, depolama ve aşılama süreci için karmaşık bir lojistiğin tesis edilmesi gerekiyor; yani petrolde olduğu gibi bir anlamda boru hatları, rafineriler ve benzin istasyonlarının kurulması lazım. Bu benzerlik uluslararası düzeyde de geçerli: Üretici ülkeler yeni pazarlar için mücadele ediyor ve aşı sevkiyatlarıyla dostluk ilişkilerini pekiştiriyorlar.”



