Avrupa'nın çöpü Adana sokaklarında! Uzmanlar 'derhal yasaklanmalı' diyor

Çin'in Avrupa'dan çöp ithalatını kesmesinin ardından Türkiye Avrupa'nın çöp ithal ettiği bir numaralı ülke haline geldi. Pek çok çevre kuruluşu 2018 yılından beri artan bu çöp ithalatının büyük sorunlar yaratacağını aktarıyor. İthal edilen çöplerin nasıl imha edildiği ise bilinmiyor.





İthal edilen bazı çöplerin Adana'nın Karahan Mahallesi´nde, yol kenarına dökülmesi ve yakılması mahalle sakinleri tarafından tepkiyle karşılandı.





Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç Dr Sedat Gündoğdu, "Çöp ithalatı acilen yasaklanmalı. Böyle giderse Avrupa´nın çöpü çevre ve insan sağlığına ciddi boyutta zarar verecek" uyarısında bulundu.





Mahalle sakinleri iki buçuk yıl önce durumu fark ettiklerini, ilk başta yakılan çöplerin Türkiye'ye ait olduğunu düşündüklerini ancak çöplerin üzerindeki markaların Alman, İngiliz ve diğer Avrupa ülkelerine ait markalardan olduğunu görünce duruma şaşırdıklarını dile getirdi.





Doç Dr Gündoğdu, Çin'in Avrupa'dan ithal ettiği çöplerin geri dönüştürülmesinin çok zor olduğunu fark ettikleri an çöp ithalatını tamamen yasakladıklarını söyledi. Gündoğdu bazı firmaların ithal ettikleri çöpü geri dönüştürmek yerine yol kenarlarına dökerek yaktıklarını ve bunun da çevre ve insan sağlığı adına büyük tehlikeler barındırdığını kaydetti.





Plastik çöplerin döküldüğü alanların genellikle tarım arazilerine yakın olduğunu vurgulayan Gündoğdu, "Çukurova´nın tarım arazileri de bu durumdan etkileniyor. Sizin de gördüğünüz gibi kentimiz bazı noktalarından bu çöp yığınlarına rastlıyoruz. Bunlar yakıldığı zaman havaya karışıyor. Havaya karışan kanserojen maddeler insan sağlığını tehlikeye atıyor. Aynı zamanda yağmur yağdığında bu çöplerin bir kısmı Seyhan, Ceyhan nehirlerine taşınıyor. Çevremiz de kirleniyor" diye konuştu.







