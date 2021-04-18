Samanyolu Haber /Spor / Avrupa'nın dev kulüplerinden UEFA'ya tarihi rest /18 Nisan 2021 19:31

Avrupa'nın dev kulüplerinden UEFA'ya tarihi rest

Avrupa'nın 12 büyük kulübü, yeni Şampiyonlar Ligi sisteminin yayın ve ticari haklarının pazarlanması konusunda anlaşmaya varamayınca Avrupa Süper Ligi restini çekti.

SHABER3.COM

UEFA ile Avrupa Kulüpler Birliği arasındaki yeni Şampiyonlar Ligi sistemi ve TV yayınları ile pazarlama faaliyetlerinin düzenlenmesi konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine kulüpler rest çekti.

Avrupa'nın 12 büyük kulübü, Avrupa Süper Ligi projesini kabul etti. İngiltere'den Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea ve Tottenham; İspanya'dan Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid; İtalya'dan Inter, Milan ve Juventus bu fikre onay verdi.

Fransa'dan Paris Saint-Germain ise Avrupa Süper Ligi teklifini kabul etmedi.Avrupa'nın önde gelen kulüplerini temsil eden Avrupa Kulüpler Birliği ile UEFA arasındaki ticari haklar konusunda anlaşmazlık yaşandı. UEFA ile Avrupa Kulüpler Birliği, 17 üyeyle birlikte karma Kulüp Yarışmaları Komitesi kurdu. Bu komite mart ayı içerisinde toplandı. Manchester United Yönetim Kurulu Başkanı Ed Woodward ve Manchester City CEO'su Ferran Soriano, bu komitenin üyeleri arasında yer alıyordu ve toplantıdan anlaşma olmadan ayrıldı.

Anlaşmazlık, Avrupa Kulüpler Birliği'nin Şampiyonlar Ligi'nin yayın ve ticari haklarının nasıl satıldığı ve pazarlandığına dair daha fazla kontrol sahibi olmak istemesinden kaynaklandı.

FIFA ve kıtaların futbol konfederasyonları UEFA, CAF, AFC, Concacaf, CONMEBOL ve OFC imzaladıkları ortak bildiriyle Avrupa Süper Ligi projesine karşı ilk kez açık bir cephe aldı.

İşte FIFA ve altı konfederasyonun yayınladığı bildiri:

"Son dönemde medyada yer alan Avrupa kulüplerinin kuracağı söylenen Avrupa Süper Ligi projesine karşı FIFA ve altı konfederasyon olarak bir kez daha uyarımızı yapacağız. Bu tür bir turnuva ne FIFA, ne de altı konfederasyon tarafından tanınmayacaktır. Bu turnuvaya katılan kulüpler ve futbolcular, FIFA ve konfederasyonların düzenleyeceği hiçbir organizasyona alınmayacak ve men edilecektir.

FIFA ve konfederasyonları statüsünde, tüm turnuvaların organizatörleri olarak FIFA ve konfederasyonları gösterilmiştir. Global çaptaki tek turnuva FIFA Kulüpler Dünya Kupası'dır ve global çapta başka bir turnuva düzenlenmesi düşünülemez.

Sporun evrensel prensipleri fedakarlık, yükselmeler, düşmeler ve kendini vermedir. Futbol dünyasının piramidinde bunlar vardır. Futbol, bu prensiplerle başarılı bir tarihe sahip olmuştur. Global ve kıtasal turnuvalara katılım her zaman sahada alınacak başarılı sonuçlarla olacaktır.

Proje, Avrupa'nın en büyük kulüplerinin bir araya gelerek kendi ülke liglerinden çıkıp bu özel ligde oynayacağı bir sistemi kapsıyor.

Bu turnuva, şimdiden 6 milyar dolarlık bir yatırım paketini almış durumda.Avrupa'nın beş büyük liginden 10'dan fazla takımla birlikte İngiltere'den de beş takımın yer almasının planlandığı kaydedilen "yeni lig"in, 2022'de başlamasının düşünüldüğü de konuşuluyor.

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