Avrupa'nın en büyük hava savunma projesinde anlaşmaya varıldı

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Alman Savunma Bakanı Christine Lambrecht, anlaşmaya Ukrayna krizi sırasında varılmasının "çok önemli bir adım" olduğunun altını çizerken bu sayede Avrupa'nın askeri yeteneklerini güçlendirme hedefinde önemli bir "know-how" sağlanacağını vurguladı.



Fransa, Almanya ve İspanya'nın ortaklaşa yürüttüğü projenin bütçesinin 100 milyar euronun üzerinde olduğu belirtiliyor.



Genel olarak Fransa'nın sorumluluğunda olan projede "eşit şartlarda iş birliğine dayalı bir yaklaşım" vurgusu yapılırken İspanya Savunma Bakanlığı da Madrid'in proje için 2,5 milyar euro bütçe ayırdığını ve bu miktarın 525 milyon euroluk ilk kısmının 2023'te ödeneceğini duyurdu.



Projede Fransa'yı Dassault, Almanya'yı Airbus ve İspanya'yı Indra temsil ediyor. Geliştirilecek savaş uçağının 2040'tan itibaren Fransız Rafale ile Alman ve İspanyol Eurofighterların yerini almaya başlaması planlanıyor.



Almanya ile Fransa arasında "gerginlik" sebebi

Savaş uçakları ve silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) da kapsayan proje ilk olarak 2017'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya'nın o dönemki şansölyesi Angela Merkel tarafından duyurulmuştu.



Göçmen krizi ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararının ardından Avrupalıları birleştirmeyi amaçlayan proje son dönemde iki ülke arasında gerginlik kaynağı oldu.



Geçtiğimiz ay, savunma ve enerji projeleri de dahil olmak üzere geniş bir yelpazede Berlin ile yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ortak bir Fransız-Alman bakanlar toplantısı ertelendi.



Bazı kaynaklar, iki ülke arasındaki anlaşmazlığın fikri mülkiyet hakları konusunda olduğunu ve Dassault'nun geri adım atmayı reddetmesinden kaynaklandığını ileri sürüyor.