Avrupa'nın en büyük kreditöründen Kanal İstanbul'a kredi ve destek yok!

İktidarla muhalefet arasında sert tartışmalara neden olan projenin finansmanı konusunda Deutsche Bank'ın adı gündeme gelmişti. euronews'ten Kamuran Samar'ın haberine göre, Alman bankasının projenin finansmanına herhangi bir şekilde dahil olmadığı daha önce belirtilirken 'potansiyel kreditör' olarak görülen Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) da Kanal İstanbul için herhangi bir talep almadığını açıkladı.





EBRD, euronews'e açıklamasında, finanse edilmesine karar verilen projelerin kapsamlı bir süreçten geçtiğini, bu süreçte projelerin sadece ekonomik olarak değil aynı zamanda çevre ve sosyal etkenleri de dikkate alındığını belirtti.





Banka yetkilileri, Kanal İstanbul projesini finanse etme konusunda bir talep almadığı için projenin çevre ve sosyal etkileri konusunda da bir çalışma yürütmediğini, dolayısıyla projenin doğru olup olmadığı konusunda da yorumda bulunamayacaklarını söylüyor.





EBRD neden gündeme geldi?





Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye demiryolu ağını Bulgaristan üzerinden AB'ye bağlayacak olan Halkalı-Kapıkule hattının bir bölümünü finanse ediyor. Ancak EBRD, bu hattın sadece Ispartakule-Çerkezköy kısmını destekliyor. Bankanın, 8,1 kilometrelik Kanal İstanbul geçişinin yer aldığı Halkalı-Ispartakule kesimini desteklememesi, "Kanal İstanbul nedeniyle desteğini çekti" yorumlara neden olmuştu.

Bu iddia böyle doğrulanmış oldu.



