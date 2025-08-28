Avrupa'nın en büyük mühimmat fabrikası Almanya'da açıldı

Alman savunma sanayi devi Rheinmetall, Avrupa'nın en büyük mühimmat fabrikasının açılışını yaptı. Aşağı Saksonya eyaletindeki Unterlüß kentindeki fabrikanın açılış törenine Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil, Savunma Bakanı Boris Pistorius ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte katıldı.





DW Türkçe'nin haberine göre Rheinmetall CEO'su Arman Papperger, törende yaptığı konuşmada 2027 yılında tam kapasiteye ulaştığında fabrikada yılda yaklaşık 360 bin adet 155 mm'lik top mermisi üretmeyi hedeflediklerini söyledi.





Rheinmetall, Ukrayna'ya en çok mühimmat desteği sağlayan savunma sanayi şirketleri arasında yer alıyor. Son yıllarda top mermilerine olan ihtiyaç ciddi oranda arttı, bu nedenle açılışı yapılan fabrika hem Ukrayna'ya verilecek askeri destek hem de Avrupa savunmasının güçlendirilmesi açısından stratejik öneme sahip.





Rheinmetall uzun yıllardır Unterlüß bölgesindeki tesislerinde faaliyet gösteriyor. Burada top mermisi üretimi için nispeten küçük bir alan bulunuyordu. Yeni fabrikayla birlikte üretim kapasitesi ciddi oranda artırıldı.





Klingbeil: Ukrayna'ya önemli bir mesaj

SPD'li Başbakan Yardımcısı Lars Klingbeil, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savunmasının, açılışını yaptıkları fabrikada üretilecek top mermileri ile destekleneceğini söylerken, "Bu açılış Ukrayna'daki insanlara önemli bir mesaj niteliği taşıyor" dedi.





"Bu gerçek bir savaş, teorik bir tartışma değil" diyen Klingbeil, bu nedenle Ukrayna'nın askeri olarak desteklenmesi gerektiğine vurgu yaptı.





Unterlüß'teki fabrikanın Almanya'nın güvenliğine yatırım yaptığının bir göstergesi olduğunu ifade eden Lars Klingbeil, "Güvenliğimize yatırım yapıyoruz, bu önemli bir işaret" dedi.





Pistorius: İhtiyaç muazzam

Savunma Bakanı Boris Pistorius ise konuşmasında 155 mm'lik top mermilerinin Ukrayna'nın savunmasında "kilit rol oynadığına" işaret etti.





"Günde birkaç bin adet ateşleniyor, ihtiyaç muazzam" diyen Pistorius, hem Ukrayna'ya bu mermilerin tedariğinin sürmesinin önemli olduğunu, hem de Alman ordusu Bundeswehr'in stoklarının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.





"Yeterli mühimmat olmadan Alman ordusu ne yeterince caydırcı olur ne de etkili bir şekilde savaşabilir" sözlerini kaydeden Savunma Bakanı Pistorius, Unterlüß'teki fabrikanın sadece 14 ayda inşa edildiğini, bunun, siyaset ile savunma sanayi şirketleri arasındaki işbirliğinin bir başarısı olduğunu söyledi.





Rutte bir kez daha uyardı: Rusya bizimle çatışmaya hazırlanıyor

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de açılış töreninde konuşma yaptı. Rusya'nın inanılmaz bir hızla silah ürettiğine dikkat çeken Rutte, "Bu bizimle uzun vadeli bir çatışmaya hazırlandıklarını gösteriyor" uyarısını yineledi.





NATO'nun silah üretimini artırarak buna karşı koyması gerektiğini ifade eden Rutte, "Almanya'nın NATO güvenliğinde liderlik rolü üstlenmesinden dolayı minnettar olduğunu" da sözlerine ekledi.





Genel Sekreter Rutte, NATO ülkelerinin top mermisi üretimini önemli ölçüde artırmayı başardığını, aynı artışın tank ve füze üretiminde de sağlanması gerektiğini kaydetti.





"Zaman, dinlenme zamanı değil" diyen Mark Rutte'nin "Bu kazanmak zorunda olduğumuz ve kazanacağımız bir muharebe" sözlerine vurgu yapması dikkat çekti.