Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya'da yangın /11 Ağustos 2024 23:31

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya'da yangın

Rusya, Ukrayna'nın saldırısı nedeniyle Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin soğutma sisteminde yangın çıktığını öne sürdü.

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Ukrayna’nın saldırısı nedeniyle Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) soğutma sisteminde yangın çıktığı öne sürüldü. Santralin faaliyetine ilişkin herhangi bir tehlikenin ise bulunmadığı bildirildi.

Rusya'nın ele geçirdiği Zaporijya’da Bölge Valisi olarak atanan Yevgeniy Balitskiy yaptığı yazılı açıklamada, Zaporijya NGS’deki duruma ilişkin bilgi verdi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Ukrayna ordusunun top atışlarıyla gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle Zaporijya NGS’nin soğutma sisteminde yangın çıktığını öne süren Balitskiy, “Santralde bulunan 6 ünite soğuk durdurma durumunda, patlama veya başka bir tehlike bulunmuyor” ifadesini kullandı.

Balitskiy, santral ve bulunduğu şehirde radyasyon seviyesinin de normal düzeyde olduğunu vurgulayarak, yangının söndürülmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Güç Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

Santral, Mart 2022'de Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanırken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

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