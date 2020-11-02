Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa'nın en kötüsü: Dakikada iki kişi hastaneye yatırılıyor /02 Kasım 2020 10:51

Avrupa'nın en kötüsü: Dakikada iki kişi hastaneye yatırılıyor

Fransa Başbakanı Jean Castex, ülkede her 30 saniyede bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastaneye yattığını bildirdi.

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Fransa Başbakanı Castex, tepki çeken sokağa çıkma yasağıyla ve diğer Kovid-19 önlemleriyle ilgili, kamu televizyonu TF1’e açıklamalarda bulundu.

Halktan, özellikle esnaftan Kovid-19 tedbirlerine uymakta ısrarcı olmaları çağrısında bulunan Castex, hükümetin, tepkilere neden olan sokağa çıkma yasağı kapsamında alınan kararlardan geri adım atmayacağını ifade etti.

Castex, Avrupa'de ve Fransa'da Kovid-19 vaka sayısının oranında büyük artış yaşandığına dikkati çekerek "Salgından bu yana 37 bin vatandaşımızı kaybettik. Her 30 saniyede bir -içlerinde yaşlı olmayanlar da var- Kovid-19'a yakalanan 1 kişi hastanelik oluyor" diye konuştu.

Ülkede yoğun bakım ünitelerinin, gerekli adımlar atılmasa, 15 günde dolacağı uyarısında bulunan Castex, halihazırda yoğun bakım ünitesine bağlı 3 bin 600 kişi sayısının kasım ayı içerisinde 6 bin civarına çıkacağını kaydetti.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'da 231 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 37 bin 19'a ulaştı.

Ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısı son 24 saatte 46 bin 290 artışla 1 milyon 413 bin 915'e çıktı.

Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle Fransa genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.
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