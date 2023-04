Avrupa'nın en pahalı eti Türkiye'de

Peki, diğer ülkelerde durum ne?





Euro kullanan Avrupa Birliği ülkelerinde ise en yüksek banknot 200 Euro. Esasında AB ülkelerinde 500 Euro da tedavüldeydi. Ancak 2019 yılında “Europa serisine” geçen Avrupa Merkez Bankası artık 500 Euro’luk banknot basmıyor. Bundan dolayı AB ülkeleri için hesaplamada 200 Euro esas alındı.













Globalproductprices verilerine göre İrlanda’da 200 Euro ile 20,1 kg dana eti satın alınabiliyor. Bu oran Euro kullanan diğer AB ülkelerinde şöyle: Kıbrıs 19,7 kg, Letonya 19,6 kg, Finlandiya 17,8 kg, Slovenya 16,3 kg, Belçika ve İspanya 15,1 kg, Avusturya 15 kg, Yunanistan 14,5 kg, Portekiz 13,9 kg, Hollanda 9,5 kg ve Almanya 7,8 kg.

Fiyatlar nasıl hesaplandı?

Fiyatlar; dana eti çeşidi fazla olduğundan ve farklı marketlerde farklı fiyatlar olabildiğinden benzer metodoloji ile veri topladığını belirten Globalproductprices sitesine dayanıyor. Sitesinin açıklamasına göre bir ürünün fiyatı otomasyon olmadan en az üç farklı kaynaktan alınarak hesaplanıyor.

Globalproductprices sitesinden alınan Şubat 2023 dana eti fiyatlarına göre Avrupa’da et fiyatının en yüksek olduğu ülke açık ara İsviçre. Ardından Norveç ve Almanya geliyor. Türkiye ise 13 Euro ile Avrupa ülkeleri içinde orta sıralara yakın. Merkez Bankası’nın şubat ayı kur ortalamasına göre dana etinin kilosu 263 TL yapıyor.Türkiye’de en yüksek banknot 200 TL. Buna göre Türkiye en büyük banknot ile 760 gram dana eti alınabiliyor. Listedeki ülkeler içinde Türkiye açık ara en düşük et alınabilen ülke.ABD’de ise 100 dolar ile 7 kg dana eti alınabiliyor. Kanada’da ise 100 Kanada doları ile 4,9 kg et alınabiliyor.İngiltere’de 50 sterlin ile 4,7 kg dana eti alınabiliyor.Euro kullanmayan İsviçre’de en yüksek banknot ile 18,9 kg et alınabiliyor. Çekya’da bu miktar 17,9 kg; İsveç’te 4,9 kg ve Norveç’te 2,5 kg.Dünyada gıda fiyatları 12 aydır düşüyor; Türkiye'de 31 aydır yükseliyorÖte yandan Türkiye’de resmi yıllık enflasyon mart ayında yüzde 51 oldu. Gıda fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 67. Dünyada gıda fiyatları ise son 12 aydır düşüyor, Türkiye’de ise 31 aydır aralıksız yükseliyor.