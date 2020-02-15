Avrupa'nın en yaşanabilir 20 şehri seçildi

Yerleşim hareketliliği danışmanlığı yapan ECA International'in, tüm dünyadan 480 şehri, sağlık hizmetleri, barınma, serbest vakitler için hizmetler, güvenlik, hava kalitesi ve siyasi gerilimler gibi faktörleri göz önünde bulundurarak yaptığı değerlendirmede bu iki şehir öne çıktı.







Temiz hava, hizmet kalitesi ve düşük suç oranı, Danimarka ile İsviçre'nin başkentlerini sıralamanın zirvesine taşıyan nedenler arasında.





Listenin ilk beşini Lahey, Cenevre ve Hollanda'danın Eindhoven şehri tamamladı. Eindhoven, 20 şehirlik listede yer alan dört Hollanda kentinden biri oldu.





İlk 10'da ayrıca Stavanger, Amsterdam ve Dublin gibi şehirler yer buldu.





İndependent Türkçe'de yer alan habere göre, ilk 20'de yer alan tek Birleşik Krallık (BK) kenti olan Edinburgh, Stockholm'le birlikte 19. sırayı paylaştı. Londra, düşük güvenlik ve kirlilik notlarıyla 47. sırada yer aldı.





Okyanusun öteki kıyısında Kanada'nın Toronto ve Vancouver şehirleri, Madrid, Berlin ve Londra gibi şehirlerin de önüne geçerek sıralamada Avrupa dışındaki en yaşanabilir kentler seçildi.





İşte en yaşanabilir 20 şehir:





1. Kopenhag, Danimarka





2. Bern, İsviçre





3. Lahey, Hollanda





4. Cenevre, İsviçre





5. Eindhoven, Hollanda





6. Stavanger, Norveç





7. Amsterdam, Hollanda





8. Basel, İsviçre





9. Dublin, İrlanda





10. Lüksemburg, Lüksemburg





11. Göteborg, İsveç





12. Aarhus, Danimarka





13. Rotterdam, Hollanda





14. Zürih, İsviçre





15. Bonn, Almanya





15. Münih, Almanya





17. Viyana, Avusturya





18. Hamburg, Almanya





19. Stokholm, İsveç





20. Edinburgh, İskoçya