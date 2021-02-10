Avrupa'nın en yaşlı kişisi 116 yaşında COVID-19'u yendi

Fransız kadın iyileşmesi sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Sizinle olmaktan dolayı mutluyum ancak ölen akrabalarımın yanında olmayı isterdim" dedi.







Euronews'in haberine göre Fransa'nın güney kıyısındaki doğduğu şehir olan Toulon'da bir huzur evinde ikamet eden ve perşembe günü 117 yaşına girecek olan emekli din görevlisi Lucille Randon'nin, ocak ayında yapılan testlerde koronavirüse yakalandığı tespit edildi. Karantinaya alınan Randon, hastalığı boyunca semptom göstermedi ve sanılanın aksine koronavirüsü atlatmayı başardı.





Bir anda dünya ve Avrupa basınının ilgi odağı olan Rahip Randon ise yaptığı ilk açıklamasında, "Hayır hiç korkmadım, çünkü ölmekten korkmuyorum. Sizinle birlikte olmaktan dolayı da mutluyum. Ancak başka bir yerde olmak, ölen abim, anne babam, dedem ve anneannemin olduğu yere gitmek isterdim." ifadelerini kullandı.





Şu anda gözleri görmeyen emekli rahibin 117'inci yaşını önümüzdeki perşembe günü huzur evinden bazı arkadaşlarıyla kutlayacağı kaydedildi.



