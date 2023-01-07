Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa'nın farklı ülkelerinden Kürtler Paris'te yürüdü /07 Ocak 2023 15:45

Avrupa'nın farklı ülkelerinden Kürtler Paris'te yürüdü

Kürt gruplar, Sakine Cansız'ın öldürülüşünün 10. yıldönümü nedeniyle Fransa'nın başkenti Paris'te gösteri düzenliyor.

SHABER3.COM

Avrupa'nın çeşitli kentlerinden Fransa'nın başkenti Paris'e gelen Kürt göstericiler, 10 yıl önce faili meçhul şekilde öldürülen PKK'lı 3 Kürt kadını anmak ve aralık ayında silahlı saldırı sonucu yaşanan cinayetleri protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

Eylemciler, 23 Aralık'ta Paris'teki Ahmet Kaya Kültür Merkezini hedef alan ve Kürt toplumu üyesi üç kişinin ölümüne neden olan saldırıya yönelik tepkilerini dile getirdi.

Sabah saatlerinde Almanya, Hollanda, İsviçre ve Belçika'dan gelen 10'dan fazla otobüs, Kürt göstericileri başkentin kuzeyindeki Gare du Nord tren istasyonu yakınlarındaki yürüyüşün başlangıç noktasına taşıdı.

Paris polisi eylem nedeniyle güvenlik önlemlerini arttırdı.

PKK'nın kurucularından Sakine Cansız'ın yanı sıra PKK üyeleri Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez, 9 Ocak 2013'te başkent Paris'te uğradıkları silahlı saldırıda öldürülmüştü.

Gösteri, cinayetin 10. yıldönümü nedeniyle düzenleniyor.

PKK, resmi olarak ABD ve Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ülkesinin Avrupa Birliği gibi PKK’yı terör örgütü olarak gördüğünü belirtmiş bununla birlikte Ankara’ya, PKK ve Kürt toplumu arasında ayırım yapması çağrısında bulunmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avrupa'nın farklı ülkelerinden Kürtler Paris'te yürüdü Sonraki Haber >>

Suriye'de Türkiye'ye karşı protesto gösteriler yoğunlaşıyor

Suriye'de Türkiye'ye karşı protesto gösteriler yoğunlaşıyor

Temsilcilier Meclisi seçiminde gerginlik

Temsilcilier Meclisi seçiminde gerginlik

Hadi Özışık’ın, Furkan vakfı gönüllüsüyle müleanesi

Hadi Özışık’ın, Furkan vakfı gönüllüsüyle müleanesi

Davutoğlu açıkladı: Seni cumhurbaşkanı adayı yapıyoruz ama…

Davutoğlu açıkladı: Seni cumhurbaşkanı adayı yapıyoruz ama…

Yargıtay bu skandala imza atacak mı?

Yargıtay bu skandala imza atacak mı?

Erdoğan tam bir diktatör gibi

Erdoğan tam bir diktatör gibi

Kardeş Özışık'ta bir aydınlanma yaşamış: Bu iktidar gitmeli

Kardeş Özışık'ta bir aydınlanma yaşamış: Bu iktidar gitmeli

Parasız kalmış!

Parasız kalmış!

"Sadaka mı veriyorsunuz?"

"O anne evladı öldüğü zaman mı gidip mezarının başında duracak?"
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:18:51