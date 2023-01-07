Avrupa'nın farklı ülkelerinden Kürtler Paris'te yürüdü

Avrupa'nın çeşitli kentlerinden Fransa'nın başkenti Paris'e gelen Kürt göstericiler, 10 yıl önce faili meçhul şekilde öldürülen PKK'lı 3 Kürt kadını anmak ve aralık ayında silahlı saldırı sonucu yaşanan cinayetleri protesto etmek için yürüyüş düzenledi.



Eylemciler, 23 Aralık'ta Paris'teki Ahmet Kaya Kültür Merkezini hedef alan ve Kürt toplumu üyesi üç kişinin ölümüne neden olan saldırıya yönelik tepkilerini dile getirdi.



Sabah saatlerinde Almanya, Hollanda, İsviçre ve Belçika'dan gelen 10'dan fazla otobüs, Kürt göstericileri başkentin kuzeyindeki Gare du Nord tren istasyonu yakınlarındaki yürüyüşün başlangıç noktasına taşıdı.



Paris polisi eylem nedeniyle güvenlik önlemlerini arttırdı.



PKK'nın kurucularından Sakine Cansız'ın yanı sıra PKK üyeleri Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez, 9 Ocak 2013'te başkent Paris'te uğradıkları silahlı saldırıda öldürülmüştü.



Gösteri, cinayetin 10. yıldönümü nedeniyle düzenleniyor.



PKK, resmi olarak ABD ve Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor.



Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ülkesinin Avrupa Birliği gibi PKK’yı terör örgütü olarak gördüğünü belirtmiş bununla birlikte Ankara’ya, PKK ve Kürt toplumu arasında ayırım yapması çağrısında bulunmuştu.