Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa'nın gazını kesen Gazprom'dan olay video: 'Bu kış büyük olacak' /06 Eylül 2022 14:04

Avrupa'nın gazını kesen Gazprom'dan olay video: 'Bu kış büyük olacak'

Avrupa’ya doğalgaz sevkiyatını tamamen durduran Gazprom, hazırladığı bir reklam video ile Avrupa ülkeleri ile adeta dalga geçti. Ünlü bir Rus şarkısı ile “Bu kış büyük olacak” vurgusu yapılan reklamda, AB bayrakları ile Avrupa'da bazı şehirlerin sembol mekanları gösteriliyor.

Avrupa'nın gazını kesen Gazprom'dan olay video: 'Bu kış büyük olacak'

Avrupa’ya doğalgaz sevkiyatını tamamen durduran Rus enerji şirketi Gazprom, bunun için bir de reklam filmi hazırladı. Reklam filminde Avrupa ülkelerine “bu kışın zor geçeceği” mesajı gönderiliyor.

Reklam videosu, bir Gazprom çalışanının vanaları kapatması ve doğalgaz akışını gösteren ibrenin 0’a inmesiyle başlıyor. Arkada ise bir Rus şarkısı çalıyor. Şarkının sözlerinde “Bu kış soğuk olacak. Sadece Alacakaranlık ve kar.” deniliyor.

Kış aylarının gelmekte olduğu anlatılan bu Rus şarkısı ile birlikte havaların soğuduğu, şehirlerin ve nehirlerin buz tuttuğu görüntüler ekrana geliyor.

Ve ardından da Avrupa Birliği’nin bayraklarının olduğu bazı şehirler ve mekanlar gösteriliyor.

Rusya, Ukrayna’ya yönelik başlattığı savaşı 24 Şubat’tan bu yana sürdürüyor. Savaşın başlamasıyla birlikte özellikle Avrupa ülkelerinin yaptırımlarıyla hedef haline gelen Rusya, elindeki enerji kesintileriyle bu duruma cevap veriyor.

Son olarak geçtiğimiz gün Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattından doğalgaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulduğunu açıklamıştı.

Rusya’nın gaz akışını kesmesi sonrasında Avrupa, Rus gazına henüz bir alternatif bulamadı. Bu yüzden birçok ülkede enerji tasarrufu için yeni düzenlemeler yapıldı, kararlar alındı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avrupa'nın gazını kesen Gazprom'dan olay video: 'Bu kış... Sonraki Haber >>

Avrupa'nın gazını kesen Gazprom'dan olay video: 'Bu kış büyük olacak'

Avrupa'nın gazını kesen Gazprom'dan olay video: 'Bu kış büyük olacak'

Kim bu 'yellehçiler' ?

Kim bu 'yellehçiler' ?

Cevheri Güven, Cüneyt Özdemir'in ipliğini pazara çıkardı

Cevheri Güven, Cüneyt Özdemir'in ipliğini pazara çıkardı

[Harun Tokak] Demek buymuş bu sevdanın bedeli

[Harun Tokak] Demek buymuş bu sevdanın bedeli

Tarihi Ergenekon itirafı: "Komutanlara ‘gelin teslim olun, hepinizi bırakacağız’ denildi"

Tarihi Ergenekon itirafı:

AKINCI'da yaşananların sorumlusu Hulusi Akar'dır!

AKINCI'da yaşananların sorumlusu Hulusi Akar'dır!

Muharrem İnce siyaseti bırakacak mı ?

Muharrem İnce siyaseti bırakacak mı ?

Saadet'ten Erdoğan’ın sözlerine videolu tepki

Saadet'ten Erdoğan’ın sözlerine videolu tepki

Cevheri Güven bu kez, Peker'in bile bilmediği Borsa ve rüşvet baronunu deşifre etti

Cevheri Güven bu kez, Peker'in bile bilmediği Borsa ve rüşvet baronunu deşifre etti

Devlet Bahçeli'den akıl dışı açıklamalar

Devlet Bahçeli'den akıl dışı açıklamalar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:07:42