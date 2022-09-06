Avrupa'nın gazını kesen Gazprom'dan olay video: 'Bu kış büyük olacak'

Avrupa’ya doğalgaz sevkiyatını tamamen durduran Rus enerji şirketi Gazprom, bunun için bir de reklam filmi hazırladı. Reklam filminde Avrupa ülkelerine “bu kışın zor geçeceği” mesajı gönderiliyor.







Reklam videosu, bir Gazprom çalışanının vanaları kapatması ve doğalgaz akışını gösteren ibrenin 0’a inmesiyle başlıyor. Arkada ise bir Rus şarkısı çalıyor. Şarkının sözlerinde “Bu kış soğuk olacak. Sadece Alacakaranlık ve kar.” deniliyor.





Kış aylarının gelmekte olduğu anlatılan bu Rus şarkısı ile birlikte havaların soğuduğu, şehirlerin ve nehirlerin buz tuttuğu görüntüler ekrana geliyor.





Ve ardından da Avrupa Birliği’nin bayraklarının olduğu bazı şehirler ve mekanlar gösteriliyor.





Rusya, Ukrayna’ya yönelik başlattığı savaşı 24 Şubat’tan bu yana sürdürüyor. Savaşın başlamasıyla birlikte özellikle Avrupa ülkelerinin yaptırımlarıyla hedef haline gelen Rusya, elindeki enerji kesintileriyle bu duruma cevap veriyor.





Son olarak geçtiğimiz gün Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattından doğalgaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulduğunu açıklamıştı.





Rusya’nın gaz akışını kesmesi sonrasında Avrupa, Rus gazına henüz bir alternatif bulamadı. Bu yüzden birçok ülkede enerji tasarrufu için yeni düzenlemeler yapıldı, kararlar alındı.