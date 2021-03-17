Avrupa'nın gündeminde Astrazenaca: Avrupa'nın aşı kampanyası tehlikede mi?

Komplo teorileri böyle besleniyor





Fransa'da yayın yapan Contrapoints Bu tavır yangına körükle gitmek demek, diyor





“Aşı kullanımının askıya alınması, hükümetin, sağlık krizinin paniğe en fazla kapılmasına yol açtığı çok marjinal bir grubun düşüncelerine kulak vermesinden kaynaklanıyor. Aşı karşıtları, komplo teorisyenleri, ya da daha şık söyleyecek olursak radikal şüpheciler için tanrının bir armağanı bu. Geçici de olsa aşının yasaklanması için aşı karşıtlarıyla dayanışmanın tek bir etkisi olur: Aşı kampanyasını daha da karışık hale getirmek ve devletin gözünde, virüsle mücadele adına vatandaşın özgürlüklerini daha da kısıtlamak için artı bir neden yaratmak. Böylesi bir siyasi hatadan sonra insanları gönüllü olarak aşı yaptırmaya ikna etmek çok zor olacaktır. Hükümetlerin o zaman [aşı olma] tavsiyesini zorunlu bir aşılamaya çevirip çevirmeyeceğini kim bilebilir?”





Doğum kontrol hapı da kanı pıhtılaştırıyor

Doktor Vânia Mesquita Machado,Portekiz'de yayın yapan Público'daki yazısında dehşete kapıldığını yazıyor:

“Tedbiri elden bırakmamak konunun bir boyutu: Söz konusu parti aşıyı kullanmamak, yan etkilerini ve aşılananlarda ortaya çıkma oranını tartmak. Kan pıhtılaşması vakaları, örneğin her gün milyonlarca kadın tarafından alınan doğum kontrol haplarında da az görülen bir şey değil. Ama bu durum kimseyi fazla endişelendirmiyor. ... Konunun bir başka boyutuysa, insanların sadece bu aşıdan değil, genel olarak Covid aşısından kaçınmasına neden olacak korku tsunamisi. Bu korku aşı karşıtları ve Korona inkarcılarını birleştiriyor. Bunlar da [Astrazeneca ile] aşılamanın durdurulmasından yararlanarak komplo teorileri geliştiriyor.”





Varşova da frene basmalı

Polonya'da yayın yapan Rzeczpospolita'ya göre Astrazeneca'yla aşılamanın durdurulmaması zararlı:

“Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, avantajları risklerinden daha fazla diye Astrazenaca aşısının Polonya'da yapılmaya devam edileceğini açıkladı. İstatistiklerin geniş perspektifinden bakıldığı zaman bu doğru. Ama tek bir bireyin perspektifinden doğru değil. Burada öncelikler değişebilir. Polonya hükümeti başka bir yol haritası çizme konusunu ciddi olarak düşünmeli. Astrazeneca aşısının kullanımını kısa bir süreliğine, en azından şüpheler giderilinceye kadar bile askıya almamakta ısrar etmenin sonuçları olumsuz olabilir. İş, aşı kampanyasının tamamına karşı güven kaybına kadar gidebilir.”





Astrazeneca vazgeçilmez olmayı sürdürüyor

İngiltere'de yayın yapan Daily Telegraph AB devletlerinin uzun vadede de başka aşıları devreye sokamayacağını yazıyor:

“Astrazeneca aşısını kullanmak istemeyen AB devletlerinin önünde başka hangi seçenekler var? Pfizer fabrikalarındaki üretim bütün Avrupa'ya yetecek düzeyde değil. AB'nin, başka üreticileri AB ülkelerinde üretim yapmaya ikna etmesi de çok zor. AB'nin keyfine göre bu ülkelerden ihracatı durdurabileceği bir tesise kim yatırım yapmak ister? AB ve üye ülkeler aşısız bir bölge olma riskiyle karşı karşıya. Bu durum -nihayetinde Covid 19'un belirtilerinden biri olan kan pıhtılaşmasının neden olduğu ölümler de dahil olmak üzere- Avrupa'da daha çok ölüm vakaları yaşanmasına neden olacaktır.”





Ahlaki bir ikilem Astrazenaca tartışmasında birbirine zıt iki görüş çarpışıyor, diyor İtalya'da yayın yapan Corriere della Sera:

“'İngilizler açık denizi sever, Almanlar ise ormanı,' der Elias Canetti. ... Avrupa'daki bu karşıtlık bugün gözler önünde. Britanya aşı konusunda kar-zarar hesabına dayanan faydacı bir yaklaşım seçti. Almanya ise tedbir gerekçesiyle Astrazenaca'yı kullanmıyor. Anglosakson dünyasında, zararlı olmadığı sürece her davranış sakıncasızdır. Kıta Avrupa'sında ise zararlı olmadığı anlaşılana kadar böyle davranmak yasaktır. Etik olarak hangisinin daha doğru olduğunu anlamak zor, hatta insan hayatı söz konusu olduğunda imkansız.”





Aşıda risk çok önemli

Alman Frankfurter Rundschau aşı kullanımının durdurulmasını doğru buluyor:

“İlk sırada güvenlik olmalı. Bütün ilaçlar için geçerli bu, hele de hastalıktan korumak için sağlıklı insanlara yapılan aşılar. Aşıda fayda- zarar denklemi sıradan bir tedavidekinden çok farklıdır. .... Ciddi yan etkilere yol açacağına dair en küçük bir şüphe dahi, aşının kullanılmamasına kadar gider. Milyonlarca insana aşı yapmadan önce böyle bir şüphe kesinlikle ortadan kaldırılmalıdır.”





Aşı karşıtlarının eline koz vermeyelim İrlanda'da yayın yapan The Irish Independent Astrazenaca'nın kullanımın askıya alınmasını akılcı buluyor:

“Bazı aşı karşıtları devletin aşı kampanyasını çökertmek için bu durumun üstüne atlayacaktır. Ancak alınan bu önlem, çoğu insana göre, sağlık sisteminin çok titiz ve temkinli davrandığının göstergesi olacaktır. Böylece insanların, kısıtlamalardan mümkün olduğunca çabuk kurtulmak için aşı kampanyasına ve vadettiklerine güveni artacaktır. ...Temkinli olmak her zaman en akılcı seçenektir. Astrazeneca aşılamasını durduran resmi kurumlar halk sağlığını koruma görevlerini yerine getirdiler.”





Astrazeneca'ya güven kalmadı Avusturyalı Kurier'e göre Astrazeneca'nın imaj kaybı onarılmaz düzeyde:

“Astrazeneca aşısıyla ilgili son yaşananlar bu aşının güvensiz -hatta öldürücü- olduğu anlamına gelmiyor. .... Ama Avrupa ülkelerinde yetkililer yine de 'dur' düğmesine bastı. ... Belki de bunun nedeni, bir taraftan sorumluluğun onlarda olması, diğer taraftan da manşetlere taşınan ölüm vakalarının halkta yarattığı ikrahın artık görmezlikten gelinememesi. ... Bu aşı ıskartaya çıktı artık ve ciddi bir imaj sorunu yaşıyor. ... Zira yetkililer önümüzdeki günlerde yeşil ışık yaksa bile, birçok insan risk almaktansa başka bir aşı için birkaç hafta daha beklemeyi ya da altı hafta daha fazla kısıtlarla yaşamayı tercih edecektir.”







