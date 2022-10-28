Avrupa'nın Rusya'dan aldığı gaz miktarı dibe vurdu

Öncelik enerji krizi









Kanada Başbakanı Trudeau da, "Ukrayna'daki savaş bize Rusya'nın enerjiyi silah olarak kullanmak istediğini gösterdi." dedi.





BM Genel Sekreteri Guterres ise Ukrayna'daki savaşın iklim konusunu arka plana itmemesi gerektiğini belirterek, "Şimdi, birçok ülke enerji krizinin damgasını vurduğu bir kışa doğru gidiyor." dedi.

Von der Leyen, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Brüksel'de düzenlenen AB Sürdürülebilir Yatırım Zirvesi'nin açılışında çevirim içi konuşma yaptı.Küresel ekonomik büyüme tahminlerinin zayıflamış olmasına rağmen bunun sürdürülebilir ekonomi inşa etme taahhüdünü değiştirmediğini anlatan von der Leyen, yeşil dönüşüme olan inancın daha da kuvvetli bir hal adlığını ifade etti.İklimin değişiminin hız kazandığına işaret eden von der Leyen, "Sürdürülebilir yatırımları hızlandırmalı ve kapsamlarını genişletmeliyiz." dedi.Von der Leyen, Rusya'nın uluslararası düzeni bozmaya yönelik saldırısına rağmen, barışçıl, adil ve refah içinde bir gelecek için birlik içinde mücadele edilmesi gerektiğini dile getirdi."Acil önceliğimiz, ekonomik ve sosyal bir krize neden olma riski taşıyan enerji kriziyle mücadele etmektir." diyen von der Leyen, fosil yakıtların hakim olduğu enerji sistemlerinin sürdürülemez olduğunu belirtti.Von der Leyen, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla bu durumun da açık biçimde ortaya çıktığına işaret ederek, "(Rusya Devlet Başkanı) Putin, fosil yakıtları Avrupa'ya karşı bir silah olarak kullanıyor." yorumunu yaptı.Avrupa'ya şantaj yapılamayacağını ve değerlerinden ödün vermeyeceklerini savunan von der Leyen, "Rus fosil yakıtlarına olan bağımlılığımızı sona erdirmekte kararlıyız." derken, bunun için enerji tedarikini çeşitlendireceklerini, tasarruf edeceklerini ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını hızlandıracaklarını vurguladı.Avrupa'nın geçen yıl doğal gazının yüzde 41'ini Rusya'dan tedarik ettiğini anımsatan von der Leyen, bu oranının son dönemde yüzde 9'a kadar indiğini belirtti.Von der Leyen, gaz tedarikinde ABD ve Norveç gibi güvenilir ortaklara yöneldiklerini anımsatarak, doğal gaz depolarını yüzde 92'nin üzerinde doldurduklarını ve gaz tüketiminde yüzde 15 tasarrufa gittiklerini anımsattı.Rusya'nın fosil yakıtlarına olan bağımlılığı azaltmak ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını hızlandırmak için bir yatırım destek programı da hazırladıklarına işaret eden von der Leyen, yenilenebilir enerjinin sadece iklim için değil bağımsızlık için de önemli olduğunu ifade etti.Von der Leyen, "Düşük karbon ekonomiye tam geçiş için gereken altyapı ve teknolojiye yatırım yapıyoruz." diye konuştu."Putin, Avrupa ülkelerine gaz akışını kesintiye uğrattı ve arzı tamamen kesmekle tehdit ediyor." diyen Trudeau, bunun enerji arz güvenliği konusunun kritik önemini ortaya koyduğunu belirtti.BM 27. Taraflar Konferansı'na (COP27) bir hafta kaldığını anımsatan Guterres, "Gezegenimiz acı çekiyor. Pakistan, tahmin edilenin ötesinde bir sel felaketi ile sarsıldı. Avrupa, son 500 yılın en sıcak yazını yaşadı." ifadesini kullandı.Guterres, fosil yakıtları artırmanın çözüm olmadığına işaret ederek, "Enerji güvenliğine, istikrarlı enerji fiyatlarına ve yaşanabilir bir gezegene giden tek yol, yenilenebilir enerji geçişini hızlandırmaktan geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.Fosil yakıtlara desteğin kesilmesi ve yenilenebilir kaynaklara yatırımların 3 kat artırılması gerektiğini anlatan Guterres,"Gelişmekte olan ülkelerde yenilenebilir enerji için gerekli olan sermaye maliyetini düşürmeliyiz." diye konuştu.