Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa'ya ağustosta 12 bin 900 göçmen geçti /17 Eylül 2019 10:45

Avrupa'ya ağustosta 12 bin 900 göçmen geçti

Avrupa'ya göçmen geçişinde ağustosta önceki aya göre yüzde 9 artış yaşandığı bildirildi.

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Avrupa sınır koruma ajansı FRONTEX'ten yapılan açıklamada, Avrupa'ya ağustosta 12 bin 900 göçmenin giriş yaptığı ve önceki ayla karşılaştırıldığında yüzde 9'luk artış olduğu belirtildi.

2019'un sekiz ayında ise Avrupa'ya 68 bin 700 göçmenin geldiği, bu oranın önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 daha düşük olduğu kaydedildi.

BEŞ GÖÇMENDEN İKİSİ AFGAN

Doğu Akdeniz rotasıyla Avrupa'ya gelen her beş göçmenden ikisinin Afgan olduğu belirtilen açıklamada, Batı Akdeniz rotasında ise çoğunluğu Sahraaltı Afrika ülkelerinden gelenlerin oluşturduğu ifade edildi.
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