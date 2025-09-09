Avrupa'ya Esad piyangosu!

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapılan iltica başvurularında 2025'in ilk yarısında bir önceki yıla göre yüzde 23 oranında düşüş kaydedildi.





DW Türkçe'nin haberine göre AB Sığınma Ajansı'nın (EUAA) raporuna göre, Haziran ayı sonuna kadar bu yıl 399 bin iltica başvusu kayıtlara geçti. Bu başvurular arasında AB ülkelerinin yanı sıra İsviçre ve Norveç'e yapılan başvuruların da olduğu belirtildi.





Pazartesi günü yayımlanan rapora göre, başvurulardaki belirgin düşüşün temel nedeni AB içindeki siyasi değişimlerden çok Suriye'de Beşar Esad iktidarının devrilmesi oldu. On yıl boyunca Suriyeliler iltica başvurusu yapanlar arasında en büyük grubu oluştururken Esad'ın 2024 Aralık ayında devrilmesini izleyen birkaç ay içinde bu ülke vatandaşlarının başvuruları üçte iki oranında düşerek 25 bine geriledi.





Halihazırda en fazla başvuru Venezuela'dan

Halihazırda Avrupa ülkelerine en fazla iltica başvurusunun Venezuela vatandaşlarından geldiği belirtildi. Söz konusu dönemde Fransa 77 binle en fazla iltica başvurusu alan ülke olurken onu İspanya ve Almanya takip etti. Başvuruların ağırlıklı olarak Ukrayna, Afganistan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden geldiği kaydedildi.





Rusya'nın işgalinden kaçan yaklaşık 4 milyon 300 bin Ukraynalı Avrupa Birliği ülkelerinde geçici koruma statüsünden yararlanıyor. Söz konusu statü standart iltica sürecinden farklı bir düzenleme anlamına geliyor.