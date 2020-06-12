Avrupa'ya iltica sayısı 2008 rakamlarına düştü

Corona krizi, Avrupa'daki sığınma başvurularının sayısını büyük ölçüde azalttı. AB sığınma ajansı EASO'ya göre Nisan ayında AB, Norveç, İzlanda, Lihtenştayn ve İsviçre'de sadece 8.730 başvuru yapıldı Bu, korona salgını öncesine göre yüzde 87 daha az ve en az 2008'den bu yana en düşük seviye.







Ajans Mart ayında da büyük bir düşüş açıklamıştı . 2019 yılında, Avrupa'ya iltica için başvuran toplam kişi sayısı 714.000 civarındaydı.





EASO'ya göre, düşüş Venezuelalılar ve Kolombiyalılar için özellikle sertti: Bu ülkelerin vatandaşları Ocak ayında 5000'den fazla başvuru yapıldıktan sonra neredeyse hiç başvuruda bulunmadı. En büyük başvuran grubu Suriyeliler (1.685 başvuru) ve Afgan (780 başvuru) olmaya devam etmektedir.



