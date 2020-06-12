Avrupa'ya iltica sayısı 2008 rakamlarına düştü

Corona krizi, Avrupa'daki sığınma başvurularının sayısını büyük ölçüde azalttı. AB sığınma ajansı EASO'ya göre Nisan ayında AB, Norveç, İzlanda, Lihtenştayn ve İsviçre'de sadece 8.730 başvuru yapıldı Bu, korona salgını öncesine göre yüzde 87 daha az ve en az 2008'den bu yana en düşük seviye.
Ajans Mart ayında da büyük bir düşüş açıklamıştı . 2019 yılında, Avrupa'ya iltica için başvuran toplam kişi sayısı 714.000 civarındaydı.
EASO'ya göre, düşüş Venezuelalılar ve Kolombiyalılar için özellikle sertti: Bu ülkelerin vatandaşları Ocak ayında 5000'den fazla başvuru yapıldıktan sonra neredeyse hiç başvuruda bulunmadı. En büyük başvuran grubu Suriyeliler (1.685 başvuru) ve Afgan (780 başvuru) olmaya devam etmektedir.
AB Komisyonu iltica reformu istiyor
Almanya gibi AB Komisyonu da , planlanan iltica reformunun, koruma arayanların AB'nin dış sınırlarında ele alınma şeklini kökten değiştirmesi yönünde baskı yapıyor. Delphi Ekonomik Forumu'nda Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, "Birinin AB'nin dış sınırına geldiği andan itibaren bir şeyler olmalı" dedi. Bu sadece ilk giriş ülkelerine bırakılmadı.
Federal Hükümet, bir göçmenin korunmaya ihtiyacı olup olmadığını AB'nin dış sınırlarında kontrol etmekte ısrar ediyor. Değilse, AB sınır koruma ajansı Frontex'in yardımıyla eve getirilmelidir. Bu aynı zamanda koruma hakkına sahip olanların dağılımı sorununu da basitleştirecektir.