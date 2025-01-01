Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa'ya seyahat etmek isteyenler dikkat: İki ülke daha Schengen'e dahil oldu /01 Ocak 2025 11:01

Avrupa'ya seyahat etmek isteyenler dikkat: İki ülke daha Schengen'e dahil oldu

Bulgaristan ve Romanya, bugün itibarıyla Avrupa Birliği'nin (AB) vizesiz seyahat bölgesi Schengen'e fiilen dahil oldu.

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Bulgaristan ve Romanya'nın Avrupa Birliği'nin (AB) vizesiz seyahat bölgesi Schengen'e katılması yönünde alınan karar, uygulamaya geçti.

ÜLKE SAYISI 29'A ÇIKTI
Bulgaristan ve Romanya'nın AB vizesiz seyahat bölgesi Schengen bölgesine katılması yönünde 12 Aralık 2024'te alınan karar, uygulamaya geçti.

Schengen ülkelerinin sayısı 29'a çıktı.

NE OLMUŞTU?
2007 yılında AB'ye üye olan ve 2010 yılında tüm teknik koşulları yerine getirmelerine rağmen çeşitli AB ülkelerinin vetoları nedeniyle on yılı aşkın süre Schengen üyeliği için bekleyen iki ülke, 2022'den bu yana da Avusturya'nın vetosuna takılmıştı.

Romanya ve Bulgaristan bu yıl mart ayında Schengen Bölgesi'ne kısmen dahil olmuş, havaalanı ve deniz limanlarındaki kontroller kaldırılmasına rağmen karada sınır kontrolleri Avusturya'nın vetosu nedeniyle devam etmişti.

Türkiye'ye komşu iki ülkeden AB'ye düzensiz göç riski nedeniyle kara kontrollerinin kaldırılmasına sıcak bakmayan Avusturya, düzensiz göç ve iltica başvurularında önemli gerileme kaydedildiği gerekçesiyle itirazından vazgeçmişti.

Schengen bölgesi, AB üyeleri Almanya, Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, Bulgaristan ve Romanya'ya ek olarak, Lihtenştayn, İzlanda, Norveç ve İsviçre olmak üzere 29 ülkeyi kapsıyor.
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