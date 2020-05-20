Avrupa'ya 'virüs' uyarısı

Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC), korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında alınan kısıtlayıcı önlemlerin hafifletildiği Avrupa’da ikinci virüs dalgası konusunda uyarıda bulundu. ECDC direktörü Dr. Andrea Ammon, bu ihtimalin artık bir teori olmaktan çıktığını söyledi ve “Asıl soru ikinci dalganın ne zaman gerçekleşeceğidir” dedi.







‘VİRÜS DAHA ÇOK DOLAŞIMA GİRDİ’





Dr. Ammon, “Virüs etrafımızda; ocak ve şubat aylarına kıyasla daha çok dolaşımda. Kıyamet günü resmi çizmek istemem ama gerçekçi olmalıyız. Şimdi rahatlamanın zamanı değil” dedi.





‘KISITLAMALARIN HAFİFLEMESİ KARARLILIĞI ZAYIFLATIYOR’





Avrupa’da karantina tedbirleri kademeli olarak kaldırılırken, sınırlar da yavaş yavaş açılıyor ve seyahat kısıtlamaları hafifletiliyor. Ammon ise bu süreçte insanların ‘kararlılığının da zayıfladığını’ söyleyerek, vakalarda düşüşün gözlemlenmesiyle insanların rahatladığını ancak bunun yanlış olduğunu dile getirdi.





TATİL PLANI YAPANLARA UYARI





Korona virüsüyle savaşın uzun süreceğini söyleyen Ammon, “Sonsuza kadar sürer mi bilmem ama hızlıca biteceğini de sanmıyorum” dedi. Tatil hazırlığı yapan ve karantinaya ‘mola vermek’ isteyen insanları da uyardı: “Bir tatile çıksalar bile eskisi gibi olmayacak. Bu aşamada size ‘tatile gidin, ellerinizi yıkarsanız her şey yoluna girer’ diyemem. Mesafenizi korumalısınız.”