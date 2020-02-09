Avrupa'yı Fırtına vurdu: Uçuşlar iptal ediliyor, okullar tatil

ALMANYA’da korkulan oldu. Sabine Kasırgası Almanya’da yaşamı felce uğrattı. Kasırga nedeniyle Frankfurt, Düsseldorf, Köln/Bonn, Münih ve Hamburg’a yüzlerce uçuş iptal edildi. Alman Demiryolları, Aşağı Saksonya Eyaleti’nde Kuzey Denizi kıyısına tren seferlerini ve Norddeich ve Emden’den Oldenburg üzerinden Leipzig istikametine giden trenler seferlerini iptal etti.
Ayrıca orman yolları kapatıldı. Alman Meteoroloji Dairesi kasırga nedeniyle çatıların uçabileceği, ağaçların devrilebileceği tehlikesine karşı insanları dışarıya çıkmaması konusunda uyardı. Kasırganın hızının 200 km’yi bulacağı belirtildi. Almanya genelinde bir çok eyalet haftabaşında okulları tatil etti
İNGİLTERE'Yİ CİARA VURDU
İngiltere geneline yoğun yağış ve sert rüzgârlar getiren Ciara fırtınası nedeniyle birçok havayolu şirketi uçuşları iptal etti, erteledi, vapur seferleri durduruldu ve bazı spor etkinlikleri de başka bir tarihe alındı.
Rüzgar şiddetinin saatte 90 mili (144 km) bulduğu İngiltere'de turuncu alarm ilan edildi. Ülke genelinde 200'den fazla yerde sel uyarısı yapıldı.
Londra Heathrow Havalimanı, ortak havayolu şirketleriyle birlikte aldığı kararla kısıtlı uçuş programı uygulamaya başladı.
British Airways Heathrow, Gatwick ve London City havaalanlarından kalkan bazı uçuşları iptal etti. Virgin Atlantic internet sitesinde iptal edilen uçuşların listesini paylaştı.
İngiltere'deki demiryollarının çoğunu yöneten Network Rail şirketi Pazar günü seferlere saatte 50 mil (80 km) hız sınırı koydu ve yolculara mecbur olmadıkça trenle seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.
FIRTINA HOLLANDA VE BELÇİKA'YI DA VURDU
Ciara, Belçika ve Hollanda'yı da etkisi altına aldı.
Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsünden (KNMI) yapılan açıklamada, özellikle Pazar günü Hollanda'da şiddetli bir fırtına beklendiği, Ciara adı verilen fırtınanın, özellikle Hollanda sahil bölgelerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Fırtınanın hızı sahilde bölgelerinde saatte 140 km’ye ulaşacağı ülkenin iç kısmında ise saatte 120 km’ye ulaşacağı düşünülüyor.
ProRail ve Hollanda Demiryolları (NS), yaptıkları açıklamda, yarın tüm trenlerin normal seferlerini yapacağını şuan için her hangi bir değişiklik olmadığını bildirdi.
Schiphol’da bazı uçak seferleri iptal edilebilir
Hollanda genelinde etkili olacak Ciara fırtınası, hava ulaşımında aksamalara neden olabileceği bildirildi. Schiphol’dan yapılacak olan seferlerde ertelemeler ve iptaller olabileceği uyarısı yapıldı. Başta KLM olmak üzere havayolu şirketleri, yaptıklarım duyurularla hava koşulları nedeniyle yolculardan uçuşlarını kontrol etmeleri konusunda uyardı.
MAÇLAR İPTAL EDİLİYOR
Almanya Bundesliga, İngiltere Premier Lig, Hollanda Eredivisie, Belçika 1. Lig A ve Belçika 1. Lig B'de Pazar günü oynanacak 10 maç fırtına nedeniyle ertelendi.