Avrupa'yı Fırtına vurdu: Uçuşlar iptal ediliyor, okullar tatil

Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsünden (KNMI) yapılan açıklamada, özellikle Pazar günü Hollanda'da şiddetli bir fırtına beklendiği, Ciara adı verilen fırtınanın, özellikle Hollanda sahil bölgelerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Fırtınanın hızı sahilde bölgelerinde saatte 140 km’ye ulaşacağı ülkenin iç kısmında ise saatte 120 km’ye ulaşacağı düşünülüyor.

ProRail ve Hollanda Demiryolları (NS), yaptıkları açıklamda, yarın tüm trenlerin normal seferlerini yapacağını şuan için her hangi bir değişiklik olmadığını bildirdi.







Schiphol’da bazı uçak seferleri iptal edilebilir





Hollanda genelinde etkili olacak Ciara fırtınası, hava ulaşımında aksamalara neden olabileceği bildirildi. Schiphol’dan yapılacak olan seferlerde ertelemeler ve iptaller olabileceği uyarısı yapıldı. Başta KLM olmak üzere havayolu şirketleri, yaptıklarım duyurularla hava koşulları nedeniyle yolculardan uçuşlarını kontrol etmeleri konusunda uyardı.





MAÇLAR İPTAL EDİLİYOR





Almanya Bundesliga, İngiltere Premier Lig, Hollanda Eredivisie, Belçika 1. Lig A ve Belçika 1. Lig B'de Pazar günü oynanacak 10 maç fırtına nedeniyle ertelendi.

