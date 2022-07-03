Samanyolu Haber /Gündem / Avukat Celal Ülgen ile Ahmet Zeki Üçok ortak silah şirketi kurmuş /03 Temmuz 2022 12:08

Avukat Celal Ülgen ile Ahmet Zeki Üçok ortak silah şirketi kurmuş

Avukat Celal Ülgen ile emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok'un ortak silah şirketi kurduğu ortaya çıktı. Avukat Vural Ergül sosyal medya hesabından ikilinin kurduğu silah şirketinin ticaret sicil gazetesindeki bilgilerini paylaştı.

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Dikkat çeken silah şirketi ortaklığı Vural Ergül'ün sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı. Ergül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı;

"Yurt içi-dışı,silah ve yan sanayi'de yeni ürün gelişmesine katkıda bulunmak,silah ve yan sanayi ürün ve sistemlerinin iç ve dış ticaretiyle,alım satımını yapmak" için @ucokahmetzeki  ve @avcelalulgen  beraber SUN Savunma,Teknoloji-Danışmanlık A.Ş'nin kurucu ortağı!



Ahval'in haberine göre Ahmet Zeki Üçok, 2009 yılında Balyoz Davası sanığı oldu. 4 yıl 9 ay cezaevinde yattı. Mart 2003 yılında hazırlandığı iddia edilen Balyoz Darbe Planı kapsamında açılan davada tutuklu olarak, ikinci iddianamede (Oraj Harekat Planı) dört numaralı sanık olarak yargılandı ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi Ancak darbeye eksik teşebbüs sebebiyle verilen ceza ağırlaştırılmış müebbetten 16 yıla düşürüldü.

Anayasa Mahkemesi'nin Balyoz davasına ilişkin kararından sonra davanın bütün sanıkları tahliye olmasına rağmen eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcısı Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, Kayseri 2. Hava İkmal Bakım Merkez Komutanlığı'nda görevli üç astsubayın ifadelerini, hipnoz ve işkenceyle almak suçundan aldığı ceza nedeniyle tahliye olmadı Mahkeme, Üçok'un cezaevinde kaldığı 4 yıl 9 ay 25 gün süreyi göz önünde bulundurarak 30 Haziran 2014 tarihinde tahliyesine karar verdi.

Davalardan dolayı iki kez TSK'dan ihraç edilen rütbeleri sökülen, ‘er' statüsüne indirilen ve 2013 yılında emekli edilen Ahmet Zeki Üçok'un aldığı cezalar Anayasa Mahkemesi'nce ‘hak ihlali olduğu' gerekçesiyle ya da Yargıtay tarafından bozulmasına rağmen Üçok henüz beraat etmediği için kayıtlarda sabıkalı olarak kaldı. Sabıkalarından dolayı ise Ahmet Zeki Üçok, sivil hayatında avukatlık yapabilme hakkını da kazanamadı.

Vural Ergül'ün açıkladığı Sun Savunma Teknoloji ve Danışmanlık Şirketi'ni 2015'te kuran Üçok, şirketi ile dünyanın en önemli balık ihracatçılarından biri durumundaki Moritanya‘dan, Türkiye'ye balık getirmeye başladı.

Avukat Celal Ülgen ise Ergenekon Davası sürecinde Çetin Doğan'ın avukatlığını yapmıştır. Ayrıca diğer önemli isimlerinde avukatlık görevini üstlenmiştir.

Celal Ülgen Montrö bildirisine imza atan ve gözaltına alınan emekli amirallerin de avukatlığını yapmıştır.
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