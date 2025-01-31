Avukat Dilek Ekmekçi’ye hapis cezası ve tahliye

Ceza hukukçusu Dilek Ekmekçi’nin İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen “örgüt üyeliği” iddiasıyla açılan davanın duruşmasında mahkeme Dilek Ekmekçi’ye 2 yıl 1 ay ceza vererek tahliye etti.





Tutuklu avukat Dilek Ekmekçi’nin “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla yargılandığı davanın 3’üncü duruşması Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi 24’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya Dilek Ekmekçi ve avukatının yanı sıra çok sayıda hukukçu destek için katılım sağladı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan iddia makamı, Dilek Ekmekçi'nin "örgüte yardım etmek" iddiasıyla cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devamına karar verilmesi talebinde bulundu.





'KUMPASLARLA MÜCADELE EDİYORUM'

Söz alan Dilek Ekmekçi ise önceki duruşmalarda yaptığı savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Annemin daha fazla üzülmesini istemiyorum, hem beraatımı hem de adli kontrol uygulanmaksızın tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.





Kararını açıklayan mahkeme, avukat Dilek Ekmekçi’ye "örgüte yardım etmek" iddiasıyla 2 yıl 1 ay hapis cezası vererek, tahliyesine karar verdi.





NE OLMUŞTU?





Ceza Hukukçusu Av. Dilek Ekmekçi, daha önce MHP ve Ülkü Ocakları’nın önde gelen isimleri hakkında Sinan Ateş cinayetinde rolleri olduğu ve kendisini tehdit ettikleri için “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.





Başsavcılığa sunulan suç duyurusunda, İzzet Ulvi Yönter, MHP MYK üyeleri Şahin Gürz, Tamer Çakıroğlu ile Nevzat Ünlütürk, MHP İstanbul İl Başkanı Serter Selim, MHP İstanbul İl Başkanlarının da aralarında bulunduğu 25 isim yer alıyordu.





Dilek Ekmekçi'nin tutuklanması, MHP ve Ülkü Ocakları'ndan bazı yöneticiler hakkında Sinan Ateş cinayetiyle ilgili suç duyurusunda bulunmasının hemen ardından gerçekleşmişti. Ekmekçi görülen duruşmada yurt dışına çıkış yasağı ve tahliye edilmiş ancak savcılığın itirazı üzerine 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı ile tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevine gönderilmişti.