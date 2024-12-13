Avukat Dilek Ekmekçi zorla akıl hastanesine yatırıldı: 'Adalete açım'

'Kamu görevlisine hakaret' suçlamasıyla tutuklanan ve 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' iddiasıyla yargılanan, tahliye kararı verildiği gün itirazla tekrar tutuklanan ceza Hukukçusu Avukat Dilek Ekmekçi, Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne götürüldü. 27 gündür açlık grevi yapan Dilek Ekmekçi'nin avukatı Murat Sadak “Dilek Ekmekçi, adalete aç olduğunu söylüyor” dedi.





Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan avukat Dilek Ekmekçi, ilk olarak 3 Eylül’de SEGBİS ile Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Ekmekçi hakkında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk kararı verildi. Kısa süreli muayenede Ekmekçi’nin gözetim altında tutulması raporu çıkarıldı.





Gazete Duvar'da yer alan habere göre Ekmekçi, avukatı Murat Sadak aracılığıyla 3 Ekim’de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk kararı veren mahkeme hakimi hakkında “reddi hakim” talebinde bulundu.





Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi aynı gün resen duruşma açıp açık yargılama yaptı. Reddi hakim talebini değerlendirmeyen mahkeme, Dilek Ekmekçi’nin 3 hafta süreyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde gözetim altına alınmasına karar verdi.





22 Ekim’de 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılandığı davada, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edilen ardından aynı gün yapılan itiraz ile tekrar tutuklanan Ekmekçi, Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi’nde süresiz açlık grevine başladı.





Son olarak Avukat Murat Sadak, 27 gündür açlık grevinde olan müvekkili Ekmekçi’nin Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne tüm itirazlara rağmen zorla götürüldüğünü açıkladı.





MURAT SADAK: MUAYENE 1 DAKİKA SÜRDÜ

Gazete Duvar’a konuşan Murat Sadak, “2 Eylül 2024’te ilk defa 31 asliye ceza mahkemesi gözlem altına alınması için sevk kararı verdi. Kararda ise bir dayanak yoktu. Dilek Ekmekçi daha sonra hastaneye gönderiliyor ancak hastanede bir erkek doktor tarafından 1 dakika muayene ediliyor. Ona da ne kadar muayene derseniz artık. Daha sonra mahkemeye bildirim yazısında da başka bir kadın doktorun ismi geçiyor bununla ilgili suç duyurusunda bulunduk” dedi.





Sadak, mahkemenin duruşma yapmaksızın Ekmekçi’nin akli dengesinin yerinde olup olmadığına yönelik sevk kararı aldığını, karara yaptıkları itirazın üst mahkeme tarafından kabul edildiğini anlattı. Sadak, itirazın kabul edildiği gün başka bir mahkeme tarafından Ekmekçi’nin akli dengesinin yerinde olup olmadığına yönelik bir sevk kararı daha alındığını, bu karara da itiraz ettiklerini ancak itiraz karara bağlanmadan Ekmekçi’nin Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne götürüldüğünü belirtti.





'ZORLA KELEPÇELENEREK GÖTÜRÜLDÜ'

Sadak, “İtirazlar karara bağlanmadan salı günü sabahı Dilek hanım alınmak istendi. Açlık grevinde olmasından dolayı gitmek istemediğini beyan etti. Onlar da tutanak tutup ayrıldılar. Zorla bir kişiyi tedavi altına alamazsınız. Topluma veya kendisine zarar verirse eğer zorla muhafaza altına alınır fakat Dilek hanımda böyle bir durum yok. Buna rağmen dün kendisi zorla kelepçelenerek hastaneye götürüldü” dedi.





Sadak, Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde Ekmekçi ile görüştüklerini fiziksel sağlığından ziyade adalete aç olduğunu söylediğini ifade etti.





MHP'Lİ İSİMLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş suikastına dair dava dosyasında yer alan bulgular ve bağlantılar üzerine kamuoyunu bilgilendiren isimlerden biri ceza hukukçusu Dr. Dilek Ekmekçi’ydi. Ekmekçi Ateş cinayetindeki MHP ve Ülkü Ocakları izlerine dair haberleri sosyal medya hesabından duyuruyordu.





Dilek Ekmekçi, Sinan Ateş davasının devam ettiği süreçte paylaşımlarının ardından ülkücülerin kendisini hedef aldığını, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter tarafından tehdit edildiğini söyledi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan Ekmekçi 25 ismin soruşturulmasını ve kamu davası açılmasını talep etti.





Sinan Ateş dosyası üzerinden adı sık sık gündeme gelen Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Altun hakkındaki iddiaların da yer aldığı suç duyurusunda İzzet Ulvi Yönter, MHP MYK üyeleri Şahin Gürz, Tamer Çakıroğlu ile Nevzat Ünlütürk, MHP İstanbul İl Başkanı Serter Selim, MHP İstanbul il başkanının da aralarında olduğu 25 isme “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kamu görevlisine hakaret, hakaret, tehdit, iftira, huzur ve sükun bozma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamaları yöneltildi.





Suç duyurusundaki şüpheli isimler arasında oğlunun göçmen kaçakçılığından tutuklanmasının ardından istifa eden MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Güven Adıgüzel de yer aldı.





PAYLAŞIMLARIN ARDINDAN TUTUKLANDI

MHP’li isimler hakkında bulunduğu suç duyurusunun ardından hedefe konan Dilek Ekmekçi, kamu görevlisine hakaret ve iftira suçlamaları nedeniyle ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Çağlayan Adliyesi’nde çıkarıldığı mahkeme tarafından 1 Eylül’de tutuklanan Ekmekçi, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde sevk edildi.







