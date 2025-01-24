Samanyolu Haber /Gündem / Avukat Dilek Ekmekçi'ye cezaevinde darp: Doktor raporu aldı /24 Ocak 2025 11:08

Avukat Dilek Ekmekçi'ye cezaevinde darp: Doktor raporu aldı

MHP ve Ülkü Ocakları tarafından hedef gösterildikten sonra 'örgüt üyeliği' iddiasıyla tutuklanan ceza hukukçusu Dilek Ekmekçi, cezaevinde darp edildiğini belirterek doktor raporu aldı.

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Cezaevinde bulunan avukat Dilek Ekmekçi’nin, usulsüzce gözlem altına alındığı ve işkenceye uğradığı raporlara yansıdı. Ekmekçi’nin avukatı Murat Sadak, müvekkilinin bir kez daha hukuksuzlukla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Sadak’ın aktardığına göre Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekmekçi'nin, cezaevi yönetiminin yetkisi olmamasına rağmen Adli Tıp Kurumu’na (ATK) yazı yazılarak gözlem altına alınmasına karar verildi.

CEZAEVİ YETKİSİ OLMADAN GÖZLEM KARARI ALDI

Adli Tıp Kurumu'nun Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderdiği yazıda, 20 Ocak’ta getirilen Ekmekçi hakkında gözlem kararı olmadığı belirtildi. Gözlem İhtisas Daire Başkanı Abdullah Yıldırım, dosyanın savcısı ile de konuştuklarını herhangi bir kararın olmadığını öğrendiklerini ifade etti.

Cezaevine gönderilen yazının devamında, gözlem kararının alınabilmesi için mahkeme kararı olması gerektiği, darp iddiaları üzerine Ekmekçi’nin en yakın sağlık kuruluşuna sevk edildiği belirtildi.

Cezaevi yönetiminin gözlem altına alınması kararı sonrası Ekmekçi, ATK’ye sevk edildi. Ekmekçi bu süreçte iddiasına göre cezaevi memurları tarafından darp edildi. Avukat Sadak’ın paylaştığı fotoğrafta da Ekmekçi’nin sol kaşında açılma olduğu, kollarında darp izlerinin bulunduğu görüldü.

RAPOR: EL, AYAK, KOL VE KAŞINDA DARBEYE BAĞLI İZLER VAR

Adli Tıp Kurumu’ndan Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Dilek Ekmekçi, burada muayene edildi. Ekmekçi kendisini muayene eden doktora, cezaevi memurları tarafından darp edildiğini söyledi.

Muayenenin ardından hazırlanan raporda, Ekmekçi’nin elinde, kolunda, yüzünde ve bileğinde morluklar olduğu, bacaklarında da darp izlerinin bulunduğu, kaşında da darbeye bağlı yaranın bulunduğu belirtildi.

Ekmekçi’nin avukatı Murat Sadak, müvekkilinin yaşadığı hukuksuzluklar karşısında gerekli yasal adımları atacaklarını belirtti.


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