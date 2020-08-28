Avukat Ebru Timtik’in cenazesini ailesine teslim edildi

Adil yargılanma talebiyle meslektaşı Aytaç Ünsal’la birlikte ölüm orucuna başlayan tutuklu avukat Ebru Timtik dün akşam Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi’nde hayatını kaybetti.







ADLİ TIP’TA GERGİNLİK





Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan Timtik’in cenazesini almaya gelen ailesi ve arkadaşları ile polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Adli Tıp Kurumu önünde cenazeyi bekleyenlere “Burada oturmak yasak” diyerek müdahale eden polis gruptan 4 kişiyi gözaltına aldı.





Timtik'in ailesi, otopsi istememelerine rağmen cenazenin içeride bekletilmesine tepki gösterdi. Ailenin ve avukatların taleplerini iletmek ve işleyiş hakkında bilgi almak için içeri girmek isteyen CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve beraberindeki milletvekilleri uzun görüşmeler sonucu içeri alındı.





CEM EVİ ABLUKADA





Sabah saatlerinde başlayan otopsi işleminin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Timtik’in cenazesi polis ablukasındaki Gazi Cemevi’ne getirildi. Cemevine çıkan tüm sokak ve caddeler polis tarafından kapatıldı.





Yapılan çağrı üzerine Timtik’in üyesi olduğu İstanbul Barosu önünde de çok sayıda meslektaşı anma için bir araya geldi. Timtik’in cenazesi, vasiyeti üzerine Gazi Cemevi’nden kaldırılarak Gazi Mezarlığı'nda annesinin yanına defnedilecek.





AYTAÇ ÜNSAL’DAN MESAJ: ALACAĞIZ HAKKIMIZI





Adil yargılanma talebiyle ölüm orucunda olan bir diğer avukat Aytaç Ünsal da tedavi altında olduğu hastaneden bir mesaj gönderdi.





Ünsal mesajında “Canım avukatım, arkadaşım, adalet yoldaşım… Göz göre göre öldürdüler seni. Ama doğuyorsun sen şimdi halkın yüreğinde. Yüreklerde, beyinlerde doğuyorsun. Var mı dünyada adalet için bir örneği ömrünü veren bir avukat. Alacağız hakkımızı. Senin için alacağız” ifadelerine yer verdi.





NEDEN ÖLÜM ORUCUNA BAŞLADILAR





2017 yılında aralarında Selçuk Kozağaçlı'nın da bulunduğu Çağdaş Hukukçular Derneği ve Halkın Hukuk Bürosu (HHB) üyesi avukatlar bürolarına yapılan polis baskını sonucu gözaltına alınarak tutuklandı.





Yargılama sonucunda mahkeme, 18 avukata “örgüt üyeliği” ve “örgüt yöneticiliği” iddialarıyla toplam 159 yıl 1 ay 30 gün hapis cezası verdi.





Avukat Ebru Timtik'e “örgüt üyeliği” suçlamasıyla 13 yıl 6 ay, avukat Aytaç Ünsal'a ise 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi. İki avukat adil yargılanmadıklarını belirterek adil yargılanma talebiyle ölüm orucuna başladı.