Samanyolu Haber /Gündem / Avukat Eryılmaz: Anne, ‘Salim yaptı’ dedi /14 Ocak 2025 00:12

Avukat Eryılmaz: Anne, ‘Salim yaptı’ dedi

Diyarbakır’ın Tavşantepe köyünde kaybolduktan 19 gün sonra katledildiği ortaya çıkan Narin Güran davasında yeni bir iddia gündeme geldi. Narin Güran’ı dere kenarına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz, anne Yüksel Güran’ın “Salim yaptı” dediğini öne sürdü. Eryılmaz, istinaftan önce itirafların gelebileceğini açıkladı.

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Bold Medya'da yer alan habere göre 8 yaşındaki Narin Güran, 2024 yılının Ağustos ayında kaybolmuş ve ailesi tarafından yapılan yoğun aramalara rağmen bulunamamıştı. 19 gün sonra, Tavşantepe köyü yakınlarındaki bir dere kenarında cesedi bulunmuştu. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan 12 kişiden 4’ü hakkında Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkeme, 28 Aralık’ta amca Salim, ağabey Enes ve anne Yüksel Güran’a ‘iştirak halinde öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, Narin’in cesedini dere yatağına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar’a ise “suç delillerini gizlemekten” 4 yıl 6 ay ceza verdi.

Nevzat Baytiyar’ın Avukatı Açıkladı

Sanıklardan Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, anne Yüksel Güran’ın, cinayet için amca Salim Güran’ı işaret ettiğini öne sürdü. Eryılmaz, “Az kaldı, görünen o ki ya bir itiraf gelecek ya da birbirlerini suçlamaya başlayacaklar. İlk suçlama da geldi. Yüksel, ‘Salim yaptı’ dedi. Hadi bakalım, söz sırası Salim'de!” iddiasında bulundu.

Eryılmaz, bir takipçisinin “Neden itiraf değil de suçlama dediniz?” sorusuna ise “Dosyaya yansımadı henüz, lafta şu an sadece. Sadece izleyin, istinaftan önce neler değişecek. Bunları daha çok duyacaksınız. Cezaevi ziyaret trafiğini izleseniz anlayacaksınız” cevabını verdi.
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