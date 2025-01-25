Avukat Fırat Epözdemir tutuklandı

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Fırat Epözdemir, Fransa'nın Strasbourg şehrinde düzenlenen Avrupa Konseyi Savunmanlar Toplantısı'ndan dönerken, "silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bugün İstanbul Adliyesi'ne getirilen Epözdemir hakkında, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamalarıyla tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



Savcılığın sevk yazısında, Fırat Epözdemir'in, PKK/KCK silahlı terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ın, sol siyasi gruplar ile ittifak kurulabileceği yönündeki açıklamaları ve talimatları üzerine kurulduğu değerlendirilen HDK (Halkların Demokratik Kongresi) örgütünün Bağcılar İlçe Başkanı olduğuna dikkat çekildi. Epözdemir’in HDK içindeki pozisyonu ve bu yapıya dair ilişkilerinin, soruşturmanın merkezinde yer aldığı belirtildi.



İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın tutuklama talebini kabul ederek Epözdemir’in tutuklanmasına karar verdi.