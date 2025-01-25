Samanyolu Haber /Gündem / Avukat Fırat Epözdemir tutuklandı /25 Ocak 2025 23:29

Avukat Fırat Epözdemir tutuklandı

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Fırat Epözdemir, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla gözaltına alındığı soruşturma kapsamında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı

SHABER3.COM

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Fırat Epözdemir, Fransa'nın Strasbourg şehrinde düzenlenen Avrupa Konseyi Savunmanlar Toplantısı'ndan dönerken, "silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bugün İstanbul Adliyesi'ne getirilen Epözdemir hakkında, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamalarıyla tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılığın sevk yazısında, Fırat Epözdemir'in, PKK/KCK silahlı terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ın, sol siyasi gruplar ile ittifak kurulabileceği yönündeki açıklamaları ve talimatları üzerine kurulduğu değerlendirilen HDK (Halkların Demokratik Kongresi) örgütünün Bağcılar İlçe Başkanı olduğuna dikkat çekildi. Epözdemir’in HDK içindeki pozisyonu ve bu yapıya dair ilişkilerinin, soruşturmanın merkezinde yer aldığı belirtildi.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın tutuklama talebini kabul ederek Epözdemir’in tutuklanmasına karar verdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avukat Fırat Epözdemir tutuklandı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:58:56