Avukat Murat Akkoç'tan yurt dışına çıkan mağdurlara önemli uyarılar









15 temmuz öncesi AKP iktidarın hedefi haline gelen Murat Akkoç yurtdışına çıkmak zorunda kalan binlerce Avukattan biri . Türkiye'de tüm malvarlığına el konan Akkoç yurtdışında ayakta durabilmek ve ailesine bakabilmek için bir çok gündelik işte çalıştı.





Kemal Gülen'in sunduğu Gün Bugün programında ilk kez 15 temmuz öncesi kendisine yapılan ahlaksız teklifleri deşifre etti . Polis müvekkillerini bırakması karşılığında devlet imkanlarından yararlandırılacağı vaadi alan Akkoç o tarihler yaptığı tercihten pişman olmadığını söyledi.





Programda Akkoç yurt dışına çıkan rejim mağdurları için önemli hukuki tavsiyelerde de bulundu Bugünlerde Türkiye Dışişleri ve Adalaet Bakanlığı yurtdışındaki hizmet mensuplarını iade çalışmalarını hızlandırdığını söyleyen Akkoç bunlara karşı koyabilmek için yapılacak hukuki mücadeleyi adım adım anlatttı





Hukuki mücadeleden hiç vazgeçilmemesi gerektiğini tavsiye eden Avukat Akkoç Mağdurların umutlarını yitirmemesi gerektiğini Adaletin mutlaka bir gün yerine geleceğini söyledi









Avukat Murat Akkoç bir çok önemli davalarında mağdur polisleri savunmuştu. İşte Akkoç'un açıklamaları: