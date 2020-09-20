Samanyolu Haber /Gündem / Avukat Murat Akkoç'tan yurt dışına çıkan mağdurlara önemli uyarılar /20 Eylül 2020 19:04

Avukat Murat Akkoç'tan yurt dışına çıkan mağdurlara önemli uyarılar

YouTube'da yayın yapan Raindrops kanalında Kemal Gülen’in sunduğu "Gün Bugün" programına konut olan avukat Murat Akkoç önemli açıklamalarda bulundu.

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Avukat Murat Akkoç bir çok önemli davalarında mağdur polisleri savunmuştu. İşte Akkoç'un açıklamaları:


15 temmuz öncesi AKP iktidarın hedefi haline gelen Murat Akkoç yurtdışına çıkmak zorunda kalan binlerce Avukattan biri . Türkiye'de tüm malvarlığına el konan Akkoç yurtdışında ayakta durabilmek ve ailesine bakabilmek için bir çok gündelik işte çalıştı. 

Kemal Gülen'in sunduğu  Gün Bugün programında ilk kez 15 temmuz öncesi kendisine yapılan ahlaksız teklifleri deşifre etti . Polis müvekkillerini  bırakması karşılığında devlet imkanlarından yararlandırılacağı vaadi alan Akkoç o tarihler yaptığı tercihten pişman olmadığını söyledi. 

Programda Akkoç yurt dışına çıkan rejim mağdurları için önemli hukuki tavsiyelerde de bulundu Bugünlerde Türkiye Dışişleri ve Adalaet Bakanlığı yurtdışındaki hizmet mensuplarını iade çalışmalarını hızlandırdığını söyleyen Akkoç bunlara karşı koyabilmek için yapılacak hukuki mücadeleyi adım adım anlatttı 

Hukuki mücadeleden hiç vazgeçilmemesi gerektiğini tavsiye eden  Avukat Akkoç Mağdurların umutlarını yitirmemesi gerektiğini Adaletin mutlaka bir gün yerine geleceğini söyledi 


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