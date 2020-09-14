Avukat operasyonuna veryansın etti

Ankara'da 48'i avukat ve 7 stajyer avukatın Hizmet Hareketi mensuplarına yönelik cadı avında gözaltına alınmasına bazı barolardan sonra siyasetçiler de veryansın etti.





Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, "Avukatları, şüpheli ve sanıkları savunmaları kapsamında sırf mesleki uygulamaları sebebiyle cezalandırma amacı gütmek, açıkça hukuku ayaklar altına almaktır." ifadelerini kullandı.







"AVUKAT YAPILANMASI" BAHANESİ İLE OPERASYON





11 Eylül'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 48’i avukat, 7’si stajyer avukat, 3’ü ihraç hâkim, 1’i ihraç hâkim adayı ve 1’i de hukuk fakültesi mezunu toplam 60 hukukçuyu gözaltına almıştı.





Avukatların, görevlerini icra etmeleri sebebiyle müvekkilleriyle veya müvekkillerinin davalarıyla özdeşleştirilemeyeceğini belirten Yeneroğlu, "Bununla birlikte evrensel ceza hukuku kurallarına göre, suçun şahsiliği ilkesi açısından da savundukları şüpheli veya sanığın eylemleri sebebiyle sorumlu tutulamazlar." dedi.





AVUKATLARA YAPILAN HER MÜDAHALE SAVUNMA DOKUNULMAZLIĞINI İHLALDİR





Yeneroğlu'nun açıklaması şu şekilde: "Bu kararlar ile yargının asli unsuru olan avukatlar hakkında bir nevi terör soruşturması başlatılmıştır. Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlar, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil ederler. Avukatların, gözaltında tutulan şüpheliler ile mahkemelerde yargılanan sanık müvekkillerinin haklarını savunmalarından daha doğal bir şey olamaz. Aksi durumda avukata yapılan her müdahale, savunma dokunulmazlığının ihlali olarak karşımıza çıkar."





Yeneroğlu, "Silahların eşitliği uyarınca, avukatların yargının olmazsa olmaz üç unsurundan biri olmasına rağmen bu soruşturmalar eliyle avukatlar ile yargı arasında mesafe konulmak istenmekte, şüpheli ve sanıkların haklarını korumak amacıyla hukuki sınırlar içinde yapacakları her müdahale bertaraf edilmek istenmektedir." dedi.





"BU SORUŞTURMALAR USUL VE ESAS AÇISINDAN HUKUKA AYKIRI"





Savunmanın temsilcisi olan avukatları, savunma hakkı kapsamında görevlerini yerine getirdikleri şüpheli ve sanıkların eylemleri doğrultusunda terör örgütü üyesi olmakla itham edilemeyeceğinin altını çizen Yeneroğlu, "Yapılan bu soruşturmalar, gerek usul gerekse de esas açısından hukuka açıkça aykırıdır." şeklinde konuştu.





Yeneroğlu şunları kaydetti: "Bu minvalde, özellikle terör soruşturmalarında mevzuatımızda yer alan suç tanımlarının esas alınması, şüpheli ve sanık eylemlerinin kendilerini savunan avukatlara teşmil edilmek suretiyle genişletilmemesi gerekir."