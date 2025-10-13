Samanyolu Haber /Gündem / Avukat Rezan Epözdemir’e rüşvet suçlaması: 12 yıla kadar hapis istemi /13 Ekim 2025 18:01

Avukat Rezan Epözdemir’e rüşvet suçlaması: 12 yıla kadar hapis istemi

Ünlü avukat Rezan Epözdemir hakkında “rüşvete aracılık etmek” suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Savcılık, Epözdemir için 4 ila 12 yıl arasında hapis cezası talep etti.

SHABER3.COM

Rezan Epözdemir, rüşvete aracılık etmekten tutuklandı.

Avukat Rezan Epözdemir hakkında yürütülen rüşvet soruşturması tamamlandı. Gazeteci Ceylan Sever’in aktardığı bilgilere göre, Epözdemir hakkında “rüşvete aracılık etmek” suçlamasıyla hazırlanan iddianame, İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu.

Savcılık, Rezan Epözdemir’in rüşvet olayında aracı rolü üstlendiğini belirterek 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Mahkemenin önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul edip etmeyeceği belli olacak.
