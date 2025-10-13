Avukat Rezan Epözdemir’e rüşvet suçlaması: 12 yıla kadar hapis istemi

Rezan Epözdemir, rüşvete aracılık etmekten tutuklandı.



Avukat Rezan Epözdemir hakkında yürütülen rüşvet soruşturması tamamlandı. Gazeteci Ceylan Sever’in aktardığı bilgilere göre, Epözdemir hakkında “rüşvete aracılık etmek” suçlamasıyla hazırlanan iddianame, İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu.



Savcılık, Rezan Epözdemir’in rüşvet olayında aracı rolü üstlendiğini belirterek 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Mahkemenin önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul edip etmeyeceği belli olacak.